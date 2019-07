Un olavarriense protagonizó un accidente en ruta 85 en Coronel Pringles

133596

Policiales

De acuerdo a Diario El Orden de la localidad, se produjo un choque frontal entre una camioneta Fiat Fiorino de nuestra ciudad y una Ford Eco Esport.

El Diario El Orden de Coronel Pringles dio cuenta en su página web de un accidente frontal en ruta provincial 85 pasadas las 20.15 del miércoles en la bajada a San Miguel en aquella localidad bonaerense.



Fue protagonizado por una camioneta Fiat Fiorino cuyo conductor oriundo de Olavarría, embistió a una Ford Eco Esport, propiedad de Eduardo Angladette.

La misma estaba estacionada en la banquina, sin ocupantes, dado que el conductor estaba realizando una asistencia al camión de su hijo que había tenido un desperfecto mecánico, cuando la Ford de Angladette, fue embestida por el Fiat Fiorino.

Como consecuencia del impacto, el conductor del Fiat resultó con heridas aparentemente leves en una de sus piernas, y fue trasladado en ambulancia al Hospital para su atención. Por suerte Angladette alcanzó a saltar rápidamente, para evitar ser también atropellado, y que hubiera sido una verdadera tragedia, si el Fiat, colisionaba con el camión de su hijo.

Al respecto aclaró Eduardo Angladette: "El camión es de mi hijo, vine a auxiliarlo. Paré en la banquina, y ya nos estábamos por ir, estaba por subir a la camioneta, y vi el auto que se venía encima. No sé si el hombre mordió la banquina, pero se vino de golpe hacia mi auto, por lo que salté para no ser atropellado", señaló. Por suerte no hubo que lamentar víctimas, sí daños materiales.

Trabajaron en el lugar, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Coronel Pringles, a cargo de Fabián Rossi, personal del Comando de Patrulla Rural y Guardia Urbana, que controlaron el tránsito en el lugar. (www.elorden.com)