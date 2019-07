En venta las entradas para la 8ª Cena Anual Olavarría Solidaria

Se trata de la octava edición de este evento que ya es un clásico en el calendario cultural olavarriense, que brinda una importante posibilidad de crecimiento a instituciones que tanto hacen por nuestra comunidad.

El intendente Ezequiel Galli recibió en la mañana de este jueves a las referentes de las dos instituciones beneficiadas en la presente edición de la Cena. El motivo del encuentro fue hacer entrega de las tarjetas para que cada institución pueda comenzar con la venta, así como también dialogar sobre los pormenores de la organización del evento, responder inquietudes y al mismo tiempo dialogar sobre la situación actual de ambas entidades.

El encuentro se llevó a cabo en la Sala de Reuniones del Palacio San Martín, con la presencia del Intendente y, en representación de IDEO, su directora Maitén Arrondo y Gabriela Knoll, encargada de la administración. Por parte de Talleres "Juntos por Vos" participaron Miriam Diorio, Coordinadora, la secretaria Liliana Stoessel e Ignacia Martorano, vocal.

El evento tendrá lugar en el Centro de Exposiciones Municipal (CEMO) y se llevará a cabo el sábado 7 de diciembre a las 21 horas. Como cada año habrá sorteos, subasta e importantes premios.

Las entradas tienen un valor de 3000 pesos y tienen la posibilidad de ser abonadas en cuotas. Cada institución dispone de un stock de entradas.

Talleres "Juntos por Vos"

"Juntos por Vos tiene cuatro años, es un taller protegido en el que albergamos jóvenes con discapacidad mayores de 21 años", expresó Miriam Diorio, al tiempo que explicó los talleres que allí se desarrollan: "Los talleristas se dedican a la fabricación de bolsas de residuos y de consorcio, estándar y por encargues a medida y en los colores que nos soliciten. También tenemos un taller de macetas y plantines, con lo que feriamos y también vendemos desde la sede del taller".

"Queremos que la gente nos conozca y sepa que puede visitarnos y conocer nuestros productos", destacó la coordinadora del espacio.

Miriam hizo hincapié en el trabajo articulado con la Dirección de Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio. "Desde la institución preparamos a los chicos para una futura eventual inserción laboral. Tenemos dos personas que han sido empleadas con éxito en empresas de nuestra ciudad. Para ellos y sus familias, lograr dar este paso es de suma importancia. Trabajamos de manera articulada el área de Empleo de Municipio. Tenemos también chicos que por su condición no pueden salir a trabajar fuera del ámbito del taller, pero de todos modos cuentan con formación laboral en nuestro espacio".

Por su parte, Ignacia Martorano destacó el proceso de acompañamiento por parte de la institución.

"Estamos de 8:30 a 15:30, a la mañana cumplen con la actividad laboral. Almuerzan en el taller - alimentos de preparación propia de los chicos - y a la tarde participan de distintas actividades terapéuticas y recreativas. Hacen equitación, educación física y danzas. Todo esto es fundamental para la inserción social de los jóvenes", concluyó Diorio.

Talleres "Juntos por Vos" tiene su sede en Av. Brown 2666. Su teléfono, por cualquier consulta, es 02284 - 417782.

IDEO - Instituto de Enseñanza Oral -

Maiten Arrondo detalló que "IDEO es una escuela para niños sordos e hipoacúsicos, que desde el año 2010 cuenta con un servicio de Trastornos Específicos del Lenguaje. Nuestra institución cuenta con más de 30 años de servicio".

"Nuestra institución tiene en la actualidad una matrícula de 46 estudiantes, la mayoría en propuestas de inclusión en escuelas de nivel y todo nuestro personal está abocado al trabajo en las escuelas de nivel. En sede tenemos dos estudiantes que realizan un trabajo de formación laboral", agregó Arrondo.

Respecto a su incorporación como entidad beneficiaria de la Cena Solidaria, la directora de la institución expresó: "Como escuela estamos muy contentos de ser nuevamente los beneficiarios de este evento y vamos a poner lo mejor desde nuestro lugar para que la Cena sea un éxito".

Finalmente, desde IDEO se invitó a la comunidad a participar de la Cena y adquirir las entradas en beneficio de ambas entidades. "En primer lugar, adquiriendo la tarjeta estarán ayudando a dos instituciones que tanto lo necesitan y, además, va a estar Kapanga, el show lo merece. Además la comida y el servicio es excelente, desde la organización se cuida cada detalle. Será una noche de festejo, de alegría, y sabemos que vamos a tener el acompañamiento de la gente de Olavarria que es muy solidaria, los invitamos a todos".

IDEO funciona en Cerrito 3259 y su teléfono es 02284 - 415242.

Kapanga en la Cena Anual Solidaria 2019

El atractivo principal de la velada será la participación de Kapanga, quien ofrecerá un espectáculo que incluirá sus hits más coreados, para disfrute de todos los presentes.

La banda regresa a nuestra ciudad luego de su última visita en junio de 2016, en ocasión de celebrarse una jornada del programa Municipal AcercArte. En aquella oportunidad, el "Mono", líder de la banda, destacó que "hacía un montón de años que no venía, tal vez haya gente que hacía 18 años que no nos veía acá en Olavarría y estamos un poco más viejos, pero tenemos más oficio, sonamos mejor que en esas épocas. Antes no había pantallas ni luces de robot, pero me divierto de la misma forma que al principio, sino dejaría de cantar. Si no me divirtiera como al principio dejaría esto".