Seguro de Desempleo: en Olavarría se registran casi 100 solicitudes por mes

Información General

El delegado de Anses en Olavarría, Marcelo Fabi, dialogó con EL POPULAR sobre el beneficio que se otorga a ciudadanos en situación de desempleo. "La oferta diaria es de cinco turnos" en promedio, indicó el funcionario.

En Olavarría, se tramitan 5 solicitudes vinculadas con el Seguro de Desempleo, según los datos de Anses. No obstante, el número de casos no habría aumentado, según el titular de la oficina local. El beneficio que otorga el organismo nacional está destinado a los empleados que trabajaban en relación de dependencia y que por razones injustificadas se han quedado sin trabajo. Esto partir de un despido sin causa o un contrato a termino fijo que haya vencido. Cabe remarcar que estos motivos que se establecen como causas externas al trabajor y estan pautadas en la "Ley de Contrato de Trabajo N.º 24.013".



A partir de esta solicitud se establece el pago de un monto de acuerdo a los ingresos que antes tenia el trabajador. Esto esta estimado en un monto mensual que va desde los 2.900 hasta los 4.800 pesos. Marcelo Fabi, titular de Anses en Olavarría, comentó que "se paga de acuerdo a lo que trabajó el empleado de uno a doce cuotas".



Haciendo hincapié en los tiempos de pagos, el funcionario justificó que "si el beneficiario trabajó de 3 meses a 11 meses se le paga dos cuotas, si trabajó de 12 a 23 meses se le pagan cuatro, de 24 a 36 se le pagan ocho. Y si trabajó más de 36 se le pagan doce cuotas".



También precisó que en caso de que el desempleado tenga más de 45 años de edad al pago se le adhieren seis cuotas más pero remarcando que con respecto a estas seis se paga el 70% del valor de la primera.



Turnos y solicitudes



El doctor Marcelo Fabbi mencionó que en Olavarría en el último mes no creció el caudal de inscripciones al seguro de Desempleo de la Anses. A pesar de que no ofrecer de números concretos de beneficiarios en nuestro distrito, el funcionario de Anses comentó que "presentan una oferta diaria de cinco turnos", es decir, que a nivel mensual la cifra promedia las 100 solicitudes y llegaría a las 1.200 al año.



En este contexto y a pesar de la situación de crisis económica y social que vive el país y que también impacta en Olavarría, expresó que "gracias a Dios no tenemos una gran afluencia de público", esto último haciendo referencia a la demanda del "Seguro de Desempleo" en las oficinas de Rivadavia 2987.



Por otro lado con la obtención del seguro de desempleo es necesario mencionar que el beneficiario no necesita renovar por mes ya que este tiene un plazo de un año en vigencia. Por tal motivo, en relación al sistema, Marcelo Fabi, explicó que "se cobra por ventanilla, no se le abre una cuenta al despedido y tiene que ir todos los meses al banco a cobrar él en persona".



Beneficios extras



Otro de los temas que el responsable de la delegación de Anses destacó fue el de los plus que se mantienen con la obtención del Seguro de Desempleo. Por tal motivo se refirió a cuestiones tales como planes sociales.



"Ademas del seguro desempleo se paga asignaciones familiares y le cuenta como antigüedad a los fines previsionales", expresó. Esto lo contrastó cuando afirmó que "si una persona tenía 29 años de aportes y lo despiden y cobra un año, ese año le sirve para cumplir sus 30 años de aportes".



Otro de los beneficios que el Seguro de Desempleo facilita es la cobertura médica a través de la obra social a la cual se encontraba afilado al momento del despido. Este servicio es para el beneficiario y todo su grupo familiar y se encuentra vigente durante el funcionamiento de la prestación.



