Mica Argañaraz, la top argentina del momento

Oriunda de San Jorge

La modelo argenta de pelo negro y apariencia andrógina, es una de las consentidas de las mayores marcas. No solo logró triunfar en las pasarelas internacionales, también se convirtió en la musa de grandes diseñadores gracias a su carisma y aspecto natural.



La it girl del momento, no siempre vivió rodeada de moda. Nació en Beccar, Buenos Aires, y luego vivió en un campo en San Jorge mientras realizaba el secundario. Comenzó a estudiar arte en la Universidad de Buenos Aires y Cine en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, sin siquiera imaginar que iba a abandonar la carrera para convertirse en lo que hoy en día es.



Ya es normal ver a la modelo argentina de 26 años en las grandes maisons, pero Christopher Kane y Dries Van Noten fueron las primeras firmas que la eligieron para sus pasarelas. Todo cambió cuando Miuccia Prada la convocó para trabajar en la campaña de otoño/invierno 2014 de Miu Miu y abrir el desfile de la temporada, de ahí en adelante su éxito fue sólo cuestión de tiempo. Mica se ganó el lugar en shows de Louis Vuitton, Chloé, Chanel, Valentino, Balenciaga, Isabel Marant, Dior e innumerable cantidad de desfiles de Fashion Week, a la vez que protagonizó campañas para Dior, Givenchy, Coach, Mango y Zara. Fue portada de revistas de alta moda en Alemania, Francia, Japón, Finlandia y Argentina, y la cantidad de editoriales que ha protagonizado es casi tan grande como la cantidad de pasarelas en las que ha caminado.



Con una vida bastante agitada, entre viajes fugaces y reuniones con los mayores exponentes de la industria, hace una pausa en su departamento parisino, donde lee a Cortázar, come croissants y recorre las muestras de los museos.



En un ambiente en el que reinan las apariencias, Mica sobresalía del resto con su autenticidad y su estilo tomboy, cuando vestía de traje y zapatillas para los castings. La modelo encontró su nicho en la nueva apreciación por la androginia y los looks masculinos. Alta, de tez trigueña y una melena shaggy, que nos recuerda a Patti Smith, se aleja del estereotipo de la modelo "bonita" y demuestra que, en el mundo del modelaje, la actitud es casi tan -por no decir más- importante que el aspecto físico.



Fuera de los titulares amarillistas y reina del estilo model off-duty, Mica parece ser la favorita para convertirse en la gran modelo argentina. Analizamos los looks de esta sensual, andrógina y rockera top model que es un must de cualquier evento relacionado a la moda.

