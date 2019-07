Ola de calor en Europa: amenaza la capa de hielo de Groenlandia

133636

Naciones Unidas advirtió que podría reducir la segunda mayor capa de hielo del mundo

La ola de calor que batió récords de temperatura esta semana en Europa parece estar moviéndose hacia Groenlandia y podría reducir la segunda mayor capa de hielo del mundo hasta cerca o por debajo del mínimo histórico registrado en 2012, dijo Naciones Unidas el viernes.



Clare Nullis, portavoz de la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, dijo que el aire caliente que se acerca desde el norte de África no solo superó las marcas de temperatura en Europa el jueves, sino que las sobrepasó en entre dos y cuatro grados Celsius, algo que describió como "absolutamente increíble".



"Según las previsiones, y esto es preocupante, el flujo atmosférico va a transportar ahora este calor hacia Groenlandia", comentó en una conferencia de prensa en Ginebra.



"Esto provocará altas temperaturas y el consecuente aumento del derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia", señaló. "No sabemos todavía si superará el nivel de 2012, pero está cerca".



La capa de hielo de Groenlandia es una parte clave del sistema climático mundial y su derretimiento provocaría un incremento de los niveles del mar y un clima más inestable.



Groenlandia no había tenido un año fuera de lo normal hasta junio, pero su hielo se ha estado derritiendo con rapidez en las últimas semanas, indicó citando datos científicos daneses.



"Solo en julio perdió 160.000 millones de toneladas de hielo por el derretimiento de la superficie. Eso es más o menos el equivalente a 64 millones de piscinas olímpicas. Solo en julio. Solo el derretimiento de la superficie, sin incluir el derretimiento del océano también", afirmó.



El aire más cálido también tiene implicaciones para la extensión del hielo ártico, que estaba cerca de su nivel más bajo jamás registrado el 15 de julio, indicó Nullis, quien afirmó que las olas de calor cada vez más frecuentes e intensas están ligadas al cambio climático provocado por el hombre.



"Lo que vimos con esta es que no solo se rompieron los récords de temperatura, sino que fueron destrozados", dijo. (Infobae)