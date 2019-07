La Madrid: vecinos recibieron facturas de luz impagables de casi de $30 mil

133684

La Madrid

Los vecinos se reunieron con representantes de EDES. La empresa presentó una propuesta para pagar las boletas. Los usuarios la rechazaron.



Se realizó una nueva jornada de protesta contra el tarifazo eléctrico en General La Madrid. Un grupo de vecinos se reunió con representantes de EDES que presentaron una alternativa para pagar las boletas, los vecinos la rechazaron y reclamaron que se suspenda la facturación de los meses que se intentan cobrar.



Entretanto, el jueves por la noche el Honorable Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para declarar la emergencia tarifaria.



Durante el mediodía, y por espacio de más de una hora, un grupo se acercó hasta la sucursal de la empresa prestataria y fueron atendidos por referentes, quienes explicaron las medidas que propone EDES, a la vez que se explicó que "hubo una demora en la toma de lectura, lo que ocasionó que se junten dos facturas en un mismo mes". Según se detalló, se atenderá caso por caso; se podrá pagar una sola factura y la siguiente se podrán hacer pagos a cuenta. También se propuso revisar las lecturas en los medidores y comprobar si hubo errores, y en esos casos se refacturará.



Los vecinos mostraron su descontento con las explicaciones, y reclamaron que se retrotraiga la facturación y que sea revisada.



"Más allá de lo que propone la empresa, es que hay gente que no puede pagar las boletas. Hay domicilios que han llegado boletas de 25.000 pesos; dicen que en las próximas serán más chicas porque los días de facturación estuvieron mal, pero de todas formas no hay una solución", planteó Claudia, una vecina que reclamó el apoyo del Municipio para aquellos que no puedan afrontar el pago de las boletas.





"Va a haber gente que va a tener que salir a vender los muebles para pagar... no hay una solución concreta", se quejó. Por otro lado lamentó que "hayan mandado policía de civil como si fuésemos delincuentes, no vamos a romper nada".



La voz de la empresa



Desde el área de Recursos Humanos de EDES se explicó que la situación se generó por un error en el sistema de lectura que impactó de manera incorrecta en La Madrid, por eso los usuarios recibieron las facturas con vencimientos muy pocos espaciados.



Desde la empresa se detalló que como solución existe la posibilidad de que se prorroguen los vencimientos hasta el 30 de septiembre, suspendiendo los cortes por falta de pago de estas facturas. Además se detalló que se podrá prorratear las cuotas según la posibilidad económica de cada usuario. Con respecto al escalón tarifario, se aseguró que no se subirá.



Los voceros de EDES aseguraron que "no tenemos planteado que haya habido un error generalizado en la toma de lectura, por eso le pedimos a la gente que se acerque a la oficina para mirar cada caso".



Con respecto a los usuarios con Tarifa Social, a los que en muchos casos se les retiró el beneficio, indicaron que depende del Sistema de Información Tributaria Nacional.



"Estamos buscando una solución para cada caso, por eso los invitamos a que se acerquen a la oficina comercial para evaluarlos individualmente armando un plan de pago a la medida de cada uno", se comunicó.