La venta de propiedades continúa en baja y es una característica del mercado local

Según las fuentes consultadas por El Popular, Olavarría no está ajeno a lo que sucede en diferentes sectores de la provincia. La falta de créditos hipotecarios efectivos, la fuerza de los plazos fijos, la inestabilidad del dólar y la incertidumbre electoral son los factores que explican la tendencia.

Olavarría no está ajeno a los datos que se vienen dando a conocer hace tiempo en relación con el sector inmobiliario. En este caso, el mercado local sufre hace tiempo una caída en la venta de propiedades, tal como se dio a conocer recientemente para la ciudad de Buenos Aires luego de un informe desarrollado por el Colegio de Escribanos porteño.



La caída en el sector inmobiliario en la ciudad porteña ya acumula más de un año. Durante el mes de junio, se registró una baja en la cantidad de escrituras de compraventa de un 41,8 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo a las estadísticas del Colegio de Escribanos.



El mercado inmobiliario olavarriense es un reflejo, según confirmaron las fuentes consultadas por El Popular, de la tendencia dicha anteriormente. Los diferentes martilleros detallaron que la caída en las ventas de propiedades es un hecho, sobre todo en el transcurso del presente año, y también hablaron de un mercado "inestable" debido a la situación económica actual del país.



"En general cayeron las ventas, en un año complicado porque hay elecciones, y muchos departamentos que se vendían al pozo o terminados para inversión y renta compiten actualmente con un plazo fijo que está pagando muchísimo, mucha gente deja la plata ahí", señalaron desde Alloggia Propiedades.



"El año pasado vendimos casas por líneas de crédito que salieron pero éste año cayeron porque no hay acceso a las mismas, entre otras cuestiones. Los créditos UVA tampoco ayudan", agregó el martillero Sebastián Alloggia. Además, desde Alloggia Propiedades comentaron que "nuestro mercado es diferente a lo que puede suceder en el resto de los mercados y nosotros al menos tenemos algún movimiento por necesidad, pero es cierto que cayó la inversión y que no es un año del todo bueno".



El martillero local Santiago Barsi, de inmobiliaria Barsi - Bruni, continúo en la misma línea. "Hace nueve años que estamos abiertos y nunca estuvo tan parado como ahora. Esta época es, normalmente, buena para las ventas, es decir, siempre aumenta el movimiento en el segundo semestre, y la verdad es que está muy parado. No se vende nada, ni lo que está barato", afirmó. "Hace mucho tiempo que no vendemos una casa familiar, está muy mal el mercado", agregó Santiago Barsi.



Además, desde dicha inmobiliaria sostuvieron que "hay cosas vendibles, en precios y calidad, tanto terrenos como propiedades, pero no hay ni consultas; ésto se va a reactivar pero va a llevar un tiempo".



Otro profesional que dio su testimonio fue Alberto Offidani, de la inmobiliaria Offidani - Guido. "El mercado inmobiliario está bastante inestable en este momento por el contexto del país. Pero el problema más grande está en que hoy no hay créditos hipotecarios que la gente pueda utilizar. Se les hace a todos muy complicado llegar a comprar una vivienda", comentó.



Factores



Los profesionales olavarrienses afirmaron que el mercado inmobiliario está "inestable", y ésta inestabilidad la relacionan con el presente económico del país, el cual produce efectos negativos al desarrollo de cada uno de ellos.



En este contexto, todos acordaron en que la venta de propiedades está "parada". No hay movimiento, pocas -y en algunos casos nulas- consultas, y las operaciones parecen estar lejos de ser una realidad. Y para llegar a éste presente, los martilleros explicaron varios factores.



Uno de ellos fue la ausencia de créditos hipotecarios para facilitar una operación de compra. Sobre todo para los jóvenes, teniendo en cuenta que en otros tiempos la posibilidad de ésta especie de crédito fue el empujón necesario para comenzar y así llegar a la casa propia. En la actualidad ésto no existe.



Los plazos fijos también explican la caída en la venta de propiedades. Al estar tan altos sus intereses, el olavarriense aprovechó y apostó a guardar su dinero en plazo fijo y no invertir en una propiedad privada. Al analizar la rentabilidad, la primera opción parece la más favorable.



"Los intereses que está pagando el banco tiene mucho que ver con ésto. Una persona que pone 2.000.000 de pesos en el banco, recibe entre 65.000 y 80.000 por mes; y un departamento de una habitación que vale un poco menos de 2.000.000 te da 6.000 o 7.000 pesos de rentas por mes. No podes competir", sostuvo Santiago Barsi.



Desde inmobiliaria Offidani-Guido apoyaron lo dicho anteriormente. "Los plazos fijos están muy altos y la gente está apostando a eso. Por ejemplo, la persona que pone 1.800.000 pesos en un plazo fijo, que es lo que vale un departamento de un dormitorio en Pueblo Nuevo o Mariano Moreno, tiene más rentabilidad que lo que le daría el alquiler de ese departamento", explicó. Entonces, según Alberto Offidani, el inversor que "compraba propiedades una o dos veces por año está apostando al plazo fijo".



La inestabilidad del dólar, sobre todo en el cierre del 2018 y en el inicio de este año, también impactó negativamente en el mercado inmobiliario olavarriense. Aquellas personas que cuentan con dólares, según los martilleros consultados, no prefieren invertirlo en una propiedad. Hoy existen mejores opciones. "Ahora está bastante quieto, pero hubo una fuerte devaluación y eso complicó nuestro mercado. El que tiene el dólar, prefiere guardarlo y no apostar a una propiedad", señaló Offidani.



Un último factor mencionado por las fuentes consultadas tiene que ver con las próximas elecciones. La incertidumbre del resultado y de lo que puede venir en cuanto a un proyecto económico, causa dudas y temor en aquellos posibles inversores de propiedades privadas.



"También está la especulación de lo que puede venir en el plano político, lo mismo que pasa cada cuatro años. La gente especula con los cambios de gobierno en relación con lo que va a pasar y no se mueve económicamente ni realiza inversiones", explicó el martillero Santiago Barsi.



En definitiva, según entendieron los profesionales locales, hasta que no se acomode el dólar, se equilibren los plazos fijos y aparezcan créditos hipotecarios con buenas tasas para que "la gente pueda comprar y animarse, el mercado inmobiliario seguirá flojo".