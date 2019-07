"Mi necesidad personal es generar mundos que sean bellos"

133703

Información General SUPLEMENTO FINDE// Entrevista a Rosana Farana

En una mezcla de surrealismo y naturaleza habitan las creaciones de Rosana Farana. Entre pájaros, vestidos y colores, la artista y docente muestra un costado especial de la mujer y retoma fragmentos de familia, escritores y artistas para transformarlos en obras. Vincula la pintura con la fotografía, bordados y accesorios. Y en este FINDE asomamos por su Indómita Mística y su Microcosmos.



Una carpeta llena de dibujos con líneas negras y fotografías. En ellas se ven zapatos, cajones y otros elementos intervenidos. Rosana Farana está en un año que le ha presentado oportunidades para "exteriorizar y mostrar lo que hago y sacar lo que uno lleva dentro". En el programa 31 de "Grita el Arte", que se emite los sábados de 11 a 13, por 98 POP a través de EL POPULAR Medios, dialogó con Lucas Borzi, conductor del programa. La charla giró en torno de sus series; la docencia en ENAPE, Artes Visuales, el Instituto Nº 22 y el CEPEAC; el desarrollo de la creatividad a través del tiempo, la influencia de la literatura y los retazos de historias de sus familiares, de artistas y escritores que se hacen presentes en su arte.

Somos influencias

Las creaciones de Rosana están nutridas de elementos y detalles de la vida de varias personas. En principio, ella considera que sus obras están vinculadas a la literatura a poemas y poesías. "Papá nos compraba colecciones de libros y yo esperaba que llegara un libro nuevo y lo leía en dos días. Colecciones como la Biblioteca de Oro del Estudiante que tenía poesía de Alfosina Storni y novelas de Shakespeare".

Descubrió desde muy chica que la literatura era una pasión pero "me interesaba leerla y lo puedo vincular a mi carrera académica en mi formación docente porque siempre me interesó ir más allá. Estudié profesorado en Artes Visuales, hice posgrados, arranqué la Maestría. Y en todo eso me gusta profundizar en artes desde una perspectiva teórica, poética y en mi propia producción y se va conjugando un mundo".

En muchas de sus producciones también aparecen pájaros y desde "las respuestas conscientes que puedo dar, lo vinculo con que mi abuelo paterno tenía una barraca en Juan N. Fernández, partido de Necochea, donde criaba faisanes y diferentes tipos de aves pero yo no las vi porque tenía 8 meses cuando vinimos a Olavarría".

Los colores de la naturaleza "son maravillosos y los que tienen las aves en general". Por esto, tiene su propia colección de imágenes de aves y guarda fotos de personas las retratan. Le llaman la atención "los colores y las formas y creo que hay influencia de Alejandra Pizarnik, que hace referencia a las aves como esta posibilidad del vuelo tan metafórico. Y la jaula aparece en mi producción".

El valor de lo colectivo

Los artistas, en su mayoría, sueñan con hacer muestras individuales de sus obras. Pero en 2018 Rosana Farana junto a Josefina Vilvatua, Natalia Schumacher y Antonia Ayesa conformaron Artemisia con el objetivo de "hacer visible que existieron mujeres artistas en diferentes momentos de la historia, silenciadas, invisibilizadas. Artemisia trabajaba ya en 1600 con perspectiva de género y empezamos con la idea de hacer proyectos colectivos. Trabajamos en un mural en Tandil. Hicimos intervenciones en la Marcha del Orgullo".

La idea es "volver a lo colectivo que también es una necesidad contemporánea". En la actualidad tienen en exposición la muestra Microcosmos en el Centro Cultural Universitario que depende de la UNICEN con Natalia Schumacher. "La muestra es una celebración de nuestra amistad y lo soñábamos hace años", admite.

Rosana Farana también trabaja con su hermana Marisol, que es fotógrafa y hace montajes muy interesantes: "nos hemos juntado a hacer producciones. Hicimos rostros pintados para el Día de la Mujer. Yo hice maquillaje artístico, y Marisol hizo fotografía artística. Sobre esos retratos, hice fotobordados", explica.

"Producir belleza"

"`Qué lindo pasatiempo´, me dicen pero lo que hago no es un pasatiempo. De hecho, me hago el tiempo para hacerlo, es una necesidad. Quiero que el espectador reciba una imagen poética, que los colores y las formas confluyan en algo que los movilice en un sentido clásico de la producción artística en esto de producir belleza. Hay un paradigma del pasaje de Bellas Artes a las Artes Visuales que dice que las obras deben genera impacto. Mi necesidad personal es generar mundos que sean bellos. Es lo que busco con las obras. Y la belleza puede estar en diferentes cosas".

El arte existe para sacar lo más profundo de una persona. En la mano que pinta o la voz que canta se junta eso que Rosana denomina "el acervo cultural" y son las "vivencias, la literatura, música que escuchas, las personas con las que te vinculas" que te tienen atrapado y de las que se va dejando huella en cada trabajo. En definitiva, todos esos trazos de lo que los artistas son "confluye en las obras" y en el caso de Rosana hay mucho de poesía porque según entiende, "la poesía es el lugar donde todo sucede y creo en eso".

Junto a ella expuso la muestra Indómita Mística hace unos meses y en unos meses expondrá junto a Virginia Maldonado en un banco de nuestra ciudad que brinda espacio para los artistas.

Lo femenino

Rosana quería estudiar Diseño de Indumentaria pero no pudo concretarlo. Inició talleres en Artes Visuales y se especializó en grabado, escultura y materialidades. Allí decidió, con acierto, hacer el profesorado. Su mamá es costurera y quizás influenciada por ella, su abuela y su bisabuela, ama el bordado. "Plasmo la historia heredada de las mujeres. Mi bisabuela paterna se dedicaba al bordado. Ellas por endoculturación, hacían bordados con funcionalidad como sábanas, manteles, lo que tenía que ver con ámbito doméstico. En mi tesis investigué sobre las materialidades nobles y sobre quienes empezaron a llevar labores de hilo y aguja al ámbito artístico", esa aproximación a la teoría y la recuperación de la historia hizo que después produzca sus obras con bordados.

Una de sus producciones es en homenaje a Violeta Parra, "ella bordaba sobre arpillera y las arpillereras chilenas en dictadura se dedicaban a bordar. Bordaban punto cadena sobre arpillera. En Chamula, junto a Virginia Maldonado y Adriana Saravia hicimos un homenaje a Violeta en 2017 para el aniversario Nº 100 de su nacimiento. Estuvo influenciada por sus canciones y su estética".