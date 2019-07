El sinuoso camino de renovar la licencia de conducir para los adultos mayores

133704

Información General David Lloves, el titular local de Licencias de Conducir

Adultos mayores que renuevan su licencia cada una reducida frecuencia critican los exámenes. El funcionario municipal afirmó que el nivel de desaprobación es "alto" y al mismo tiempo defendió el trabajo realizado para una eficiente seguridad vial.

Los adultos mayores, que renuevan la licencia de conducir con una propia frecuencia como lo indica la ley, representan a un sector con alta desaprobación en relación con los exámenes que se toman para adquirir la misma. Y aquí surgen voces encontradas: por un lado las críticas de este sector debido a la exigencia de las evaluaciones, y por otro lado la voz municipal que defiende la misma para una mayor seguridad vial.



En Olavarría, las denuncias o críticas en relación con los trámites para adquirir la licencias de conducir fueron por parte de aquellas personas de mayor edad. Fueron varias las molestias que llegaron de olavarrienses por desaprobaciones en torno a los exámenes. La exigencia, principalmente, es el punto más criticado.



El titular municipal de Licencias de Conducir es David Lloves, aclaró varios puntos al respecto. Por un lado defendió la exigencia para así mejorar la seguridad vial de las calles olavarrienses, algo que considera como "fundamental", y por otro lado lamentó aquellas críticas que relacionan a las desaprobaciones con cuestiones que van más allá de los errores de manejo o de conocimiento.



En lo legal, las condiciones varían según la edad de la persona que realiza el trámite para obtener su carnet de conducir. Cambian en relación al tiempo de vigencia de dicha licencia, ya que Olavarría se adecua a la Ley Provincial 13.927: mayores de 71 años renuevan anualmente, con exámenes psicofísico y teórico-práctico; y aquellas personas de 66 a 70 años de edad deben hacerlo cada tres años. Las principales críticas llegan de este sector.



Además, la evaluación teórica - práctica hace al aspecto psicofísico: si el médico nota alguna deficiencia motora en su evaluación, puede solicitar un examen práctico para analizar la influencia de esa deficiencia en las posibilidades de conducción de la persona.



David Lloves, Director de Licencias de Conducir, respondió a las críticas, defendió el trabajo realizado desde el Municipio e hizo hincapié en la seguridad vial para así mejorar el tránsito de Olavarría.



- ¿Qué respuestas les puede brindar a aquellos adultos mayores que critican la poca vigencia de su licencia de conducir?



- Es estrictamente legal, viene de una ley. Pero estimo que es una cuestión de actualización, primero de conceptos teóricos y luego de análisis de destreza. En esa etapa particular no tiene injerencia el antecedente, es decir, si tuvo infracciones o no. Sólo se analizan su conocimiento y condiciones para conducir.



- ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran en esas personas mayores cuando quieren renovar su licencia?



- Hay un alto nivel de desaprobación, por lo cual dificultades existen. Hay mayores que tienen un menor grado de alfabetización que otras y les cuesta la comprensión de las consignas; y también hay desconocimiento, más allá del manual que se entrega.



Y en el práctico se ven cuestiones de reflejos y de desconocimiento del vehículo que están manejando, su tamaño. No toman dimensión del mismo y chocan vallas, conos y cordones. Y no hay que quitarle relevancia a ésto porque chocar un cono es peligroso, en la calle puede ser una persona. No analizan lo que puede ser la valla del predio en la vía pública.



- Los adultos mayores critican la exigencia del examen práctico...



- Un cono puede ser tu hijo, mi hijo o el de cualquiera. Hay personas que manejaron toda la vida pero desaprueban en maniobras zig zag o una maniobra con uso de espejos. Y en la teoría también desaprueban. A nosotros la provincia nos pide un cierto nivel de exigencia, con un mínimo de preguntas que aumentó paulatinamente en el último tiempo. Son 36 preguntas y 6 temas diferentes que se renuevan semana a semana.



- ¿No es demasiada exigencia teórica para los adultos mayores?



- Es que hay personas que desaprueban con errores importantes, y deben cumplir con un 90 por ciento de correctas en relación con el total de preguntas. En el práctico hay una maniobra particular, que despierta mayores críticas, que es de retroceso. Son 20 metros con un pequeño desvío, y queda en claro que la maniobra con espejos cuesta. Chocan cordón, conos y vallas, y se genera la desaprobación.



- ¿En qué otros aspectos surge la desaprobación?



- En pautas de seguridad como por ejemplo el uso del cinturón, el uso de balizas y de guiñada; o sacar la mano del volante y apoyar el brazo sobre la ventanilla. Todo ésto es motivo de desaprobación porque son faltas graves de medidas de seguridad.



- ¿Qué se busca con esta exigencia en los adultos mayores?



- Las personas logran una habilitación para conducir y los evaluadores, inscriptos en un ente provincial, están capacitados para decidir si la persona está apta o no para conducir. Es una habilitación para conducir un vehículo que se puede convertir en un arma. Ésto es más que manejar, porque manejar es llevar adelante un vehículo. Se trata de conducir, que es llevar adelante el mismo de modo seguro y teniendo en cuenta todo lo que nos rodea. Los accidentes de tránsito dan cuenta de que se maneja y no se conduce.



Entonces, nuestra área cumple una función y el trámite se tiene que hacer a conciencia para que la persona que apruebe lo haga cumpliendo el mínimo que exige la ley. Lo que hacemos no es recaudar, sino dar una habilitación con la mayor exigencia posible para que la persona conduzca con seguridad en la calle. Después puede haber negligencia, imprudencia o falta de interés, que son cuestiones culturales o particulares.



- Hay olavarrienses que piensan que es una cuestión económica...



- La Ley de Tránsito prevé que los exámenes se realicen cada 30 días, generando un nuevo trámite y abonando cada vez que se presenta la persona. En Olavarría damos tres chances sin pagar cuando la ley dice una, justamente para evitar este planteo. Se da tres oportunidades sin realizar el trámite. No queremos que la persona que tuvo apenas un error por desconocimiento tenga que volver a los 30 días y abonar. Son tres posibilidades y a la tercera desaprobación, el trámite se cierra como el único que prevé la ley y ahí corren los 30 días.



- Es que la gente no sabe bien lo que abona...



- Se paga una emisión de certificado de antecedentes de tránsito. Un trámite nacional y provincial con registro de multas, inhabilitaciones administrativas, penales y de distinta índole, más las boletas municipales. La diferencia en los abonos de las personas mayores de 65 años está en dicha boleta, ya que contempla diferentes precios por la periodicidad de las licencias.



- ¿Has recibido en algún momento denuncias de maltrato por parte del personal?



- Recibo quejas de terceros, nunca del titular. Y las que recibo del titular, en un 80 por ciento surgen porque la persona no recibió la respuesta que esperaba oír. Nunca presencié un maltrato, tampoco niego nada, pero ante un caso así, el titular se hace presente con una nota por escrito y se inicia un procedimiento interno. Con un descargo del empleado denunciado y el testimonio de la persona afectada.



- ¿Cómo es el trabajo interno al recibir una queja de este tipo?



- Consulto con la gente que está evaluando y me dan la información del caso. Ahí es cuando me comunican lo opuesto a lo que dijo el denunciante. Es una palabra contra la otra y no puedo castigar a un empleado sin un motivo concreto. También puede ser una cuestión generacional, que una persona mayor espere otro trato al que recibe del personal. Es difícil y siempre recibo quejas de mala atención, pero puede fallar la comunicación. Conozco a mi equipo de trabajo y no veo formas inapropiadas.



También recibo denuncias de maltrato por parte de la persona a los empleados. Uno trata de mediar en todo esto, no dando por sentado nada. Lo que digo para aquellos que sufrieron maltrato es que deben hacer una queja formal, es decir, una nota y darle la vía correspondiente.



Un trámite necesario



Una de las dificultades que surgió en el último tiempo está relacionada con los datos que aparecen tanto en la licencia de conducir como en el Documento Nacional de Identidad. La única condición es que coincidan en ambos documentos, ya que en caso contrario la licencia pierde su vigencia. "Cualquier modificación de un dato que compete a la licencia tiene que ser denunciado en tiempo y forma", señaló el titular local de Licencias de Conducir, David Lloves, en relación a la caducidad de la licencia.



"El error general es el cambio de domicilio", sostuvo. "Una persona se muda y a los dos años va a renovar el carnet, esa licencia se retiene porque perdió validez al no estar el cambio hecho. Hay un dato de la licencia que no se condice con el del DNI", agregó.



Entonces, cualquier alteración de datos deber ser denunciado antes de los 90 días, sino la licencia de conducir pierde validez. "En la ruta te pueden retener la misma y hacer una multa, y también se puede tener complicaciones con el seguro en caso de accidente", explicó.



"La ley prevé que cualquier modificación de un dato de la licencia tiene que ser denunciado en un plazo de 90 días", cerró.