Denuncias de malos tratos a la hora de renovar las licencias

133705

Información General El sinuoso camino de renovar la licencia de conducir para los adultos mayores

Tanto empleados como usuarios cruzan denuncias de malos tratos, pero por terceros, no de manera formal. David Lloves, titular del área explicó a El Popular los inconvenientes de los adultos mayores al renovar sus licencias.



- ¿Has recibido en algún momento denuncias de maltrato por parte del personal?



- Recibo quejas de terceros, nunca del titular. Y las que recibo del titular, en un 80 por ciento surgen porque la persona no recibió la respuesta que esperaba oír. Nunca presencié un maltrato, tampoco niego nada, pero ante un caso así, el titular se hace presente con una nota por escrito y se inicia un procedimiento interno. Con un descargo del empleado denunciado y el testimonio de la persona afectada.



- ¿Cómo es el trabajo interno al recibir una queja de este tipo?



- Consulto con la gente que está evaluando y me dan la información del caso. Ahí es cuando me comunican lo opuesto a lo que dijo el denunciante. Es una palabra contra la otra y no puedo castigar a un empleado sin un motivo concreto. También puede ser una cuestión generacional, que una persona mayor espere otro trato al que recibe del personal. Es difícil y siempre recibo quejas de mala atención, pero puede fallar la comunicación. Conozco a mi equipo de trabajo y no veo formas inapropiadas.



También recibo denuncias de maltrato por parte de la persona a los empleados. Uno trata de mediar en todo esto, no dando por sentado nada. Lo que digo para aquellos que sufrieron maltrato es que deben hacer una queja formal, es decir, una nota y darle la vía correspondiente.



Un trámite necesario



Una de las dificultades que surgió en el último tiempo está relacionada con los datos que aparecen tanto en la licencia de conducir como en el Documento Nacional de Identidad. La única condición es que coincidan en ambos documentos, ya que en caso contrario la licencia pierde su vigencia. "Cualquier modificación de un dato que compete a la licencia tiene que ser denunciado en tiempo y forma", señaló el titular local de Licencias de Conducir, David Lloves, en relación a la caducidad de la licencia.



"El error general es el cambio de domicilio", sostuvo. "Una persona se muda y a los dos años va a renovar el carnet, esa licencia se retiene porque perdió validez al no estar el cambio hecho. Hay un dato de la licencia que no se condice con el del DNI", agregó.



Entonces, cualquier alteración de datos deber ser denunciado antes de los 90 días, sino la licencia de conducir pierde validez. "En la ruta te pueden retener la misma y hacer una multa, y también se puede tener complicaciones con el seguro en caso de accidente", explicó.



"La ley prevé que cualquier modificación de un dato de la licencia tiene que ser denunciado en un plazo de 90 días", cerró.

La nota completa la podés leer acá.