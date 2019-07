Corpi busca sumar "miles" de Socios Benefactores

133717

28.07 | Información General Para minimizar su déficit económico mensual y generar "previsibilidad"

La institución olavarriense busca minimizar su déficit engrosando su listado de socios benefactores con "miles" de aportantes. Para ello, en los próximos días concretará un convenio con el Banco Provincia, que le aporta la posibilidad de debitar automáticamente esa mensualidad con la que ganará en "previsibilidad".

No es una novedad que la entidad presenta dificultades importantes, con un costo para el funcionamiento que, actualmente, supera los 800 mil mensuales mensuales. El 86% de esa cifra corresponde a sueldos, mientras que la operatividad y mantenimiento de estructura edilicia y equipamiento se ubica en el orden del 14%.



"Hasta el momento, la respuesta a la campaña ha sido importante. No podemos dejar de agradecer a todas las personas que se sumaron e invitamos a quienes lo desean, a ponerse en contacto con la sede de Corpi, al teléfono 420428", había destacado Balbiani respecto de la primera etapa que ahora se profundizará con el convenio con el Bapro.

"Nos pone contentos la respuesta de la comunidad de la que, claro está, no teníamos dudas", completó el dirigente, asumiendo que las nuevas incorporaciones redundarán en "ingresos con montos fijos que nos permiten previsibilidad a la hora de encarar nuevos desarrollos y pagar las deudas que nos van apretando en el día a día", ya que "no es fácil llevar adelante una ONG: en nuestro caso, son más de 800 mil pesos mensuales para abrir las puertas de la institución y este es un empuje importante, parte de otros proyectos que estamos llevando adelante para mejorar la situación y posibilitar nuestro crecimiento".



Al respecto, aclaró además que "esta ayuda no tiene que dolerle" al aportante que, en caso de tener dificultades en algún momento, podrá suspender automáticamente el aporte sólo comunicándolo a Corpi

La tarea

"Nuestras expectativas son altas: pensamos en sumar miles de nuevos Socios Benefactores, mil, dos mil, tres mil o tal vez más adherentes", se esperanzó el presidente de la comisión directiva delde cara a un nuevo paso de la campaña que persigue minimizar los alcances de su déficit económico mensual.En ese marco, la entidad está a punto de refrendar formalmente un convenio ya consolidado con el, que le permitirá engrosar su base de asociados a través del Pago Diferido del Bapro: "Esa modalidad nos permitirá debitar automáticamente aquello que los olavarrienses dispongan, de manera mensual", indicó el referente de Corpi.En los hechos, mantener abiertas las puertas del complejo de 1200 metros cubiertos ubicado sobre la autopista Hermanos Emiliozzi, mientras que los ingresos por obras sociales apenas superan el 50% de esa suma. "Hay que buscarle la vuelta", asumía a principios de año el Ing. Balbiani, desde la conciencia de que "la fuerza y el impulso nos los da la misma gente, cuando la encontramos por la calle y valora el trato que le dimos a un esposo o a un hijo que nos necesitó".En un contexto general delicado, la entidad que lleva más de seis décadas de trayectoria en la ciudad no escapa a la crisis: cerró el 2018 con las cuentas en rojo y la inflación y la crisis acentuada en los últimos meses, puso a sus directivos ante un escenario tanto o más complicado que el anterior. Para paliar esa situación, entonces, es que vienen trabajando en distintos proyectos y en este marco, en febrero último Corpi lanzó la campaña denominadacon una cuota mínima de 100 pesos mensuales con el objeto de contar de manera periódica con disponibilidad de recursos para afrontar en primera medida los gastos operativos y en segunda instancia, aplicarlos al crecimiento tanto en equipamientos y maquinarias, así como a la capacitación permanente de los profesionales y técnicos cuando es requerida.Después, confió que "nuestras expectativas son altas: pensamos en sumar miles de nuevos Socios Benefactores, mil, dos mil, tres mil o tal vez más adherentes" e inmediatamente analizó que "nos preguntarán cómo siendo 18 en la comisión directiva pensamos en llegar a esos niveles.", esto es convocar a distintas instituciones para que difundan las notas de adherentes. En esta línea se ubican los centros rotarios, que "incluyen dos decenas de voluntades que, a la vez, lo van a abrir a otras tantas cada uno. DE esta manera, la mano de obra de adherentes que sería finita y limitada de nuestra parte, se va extendiendo y se va haciendo cada vez más voluminosa".Asimismo, enfatizó que las empresas que desean sumarse a esta campaña, "pueden tener el beneficio de exenciones en Ganancias de hasta un 5%, ya que la institución está calificada para entregar tanto la factura al profesional contador como la documentación que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) exige para que la empresa se acoja al beneficio con una importante acción solidaria a una institución de nuestra ciudad. Esto es que la empresa, en lugar de tributar el ciento por ciento de lo que le corresponde por Ganancias, tribute entre el 95 y el 98 % y el porcentual restante pueda quedar en la ciudad. Este no es un dato menor", valoró el referente de la institución.Sobre el final, invitó "a todas las instituciones que deseen colaborar en este proyecto, que desean contar con notas de adhesiones para poder multiplicar acciones, para que nos llamen, se pongan en contacto con nosotros, nos vamos a reunir multiplicar acciones, invitar a la sociedad institucional o personas físicas que lo quieran hacer.La organización olavarriense acompaña en la rehabilitación, de manera diaria, a más de 85 personas con distintas patologías de tipo neurológicas como el accidente cerebro vascular, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, algunas enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide; enfermedades respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma o tratamientos respiratorios por cirugías torácicas. Recibe además pacientes con politraumatismos, parálisis devenida de traumatismo de cráneo; amputados por accidentes y otros con enfermedades como la diabetes. Corpi acompaña también en la rehabilitación "a niños con experiencias de atención a bebés de hasta veinte días de vida con distintas patologías tales como el Síndrome mal formativo como el mielomeningocele y las parálisis cerebrales, que son los dos grandes capítulos en la rehabilitación neurológica".Cabe destacar que aunque muchos tienen respuesta de sus respectivas obras sociales, algunos de estos casos son parcial o totalmente subsidiados por la entidad, que se niega a perder el rol social que la ha caracterizado a través de los años.Y precisamente lo que se busca con el engrosamiento del caudal de socios es continuar "la búsqueda permanente de la excelencia en la rehabilitación, integrando a instituciones locales tales como la Facultad de Ingeniería en el desarrollo de equipamiento, en algunos casos con productos que no existen en el mercado y la Escuela de Educación Técnica Nº 1 Barrio CECO en el diseño, desarrollo y prototipo de equipo electrónico para el acompañamiento del paciente durante la rehabilitación", resaltó el propio Balbiani.