Mundial de Fortnite: un argentino se llevó un premio millonario

Tiene 13 años

Este domingo terminó el campeonato, que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York. Se elegió al mejor jugador del popular videojuego de Epic Games.

En segundo y tercer puesto fueron para Psalm y Epikwhale, con premios de USD 1.800.000 y USD 1.200.000 respectivamente. En cuarto lugar quedó Kreo con USD 1.050.000; en tanto que el argentino de 13 años Thiago, alias King, se quedó en el quinto puesto y obtuvo un premio de USD 900 mil.



"Estoy viviendo un sueño", dijo Thiago al sitio CNN. "Quiero que la gente sepa que hay pros en Sudamérica, ya que básicamente no somos considerados relevantes dentro de los eSports", añadió.



Muchos analistas destacaron el estilo de Thiago durante al juego. No dudaba a la hora de enfrentar enemigos: se dirigía a ellos y buscaba marcar la diferencia.



El Mundial de Fortnite en Nueva York comenzó el viernes 26 de julio y terminó este domingo 29 de julio con la disputa del torneo en modo Solo o Solitario.



Se enfrentaron 100 jugadores, que quedaron seleccionados entre 40 millones que participaron de las clasificatorias abiertas que se llevaron a cabo entre el 13 de abril y el 16 de junio.



En esta jornada se jugó en modo Battle Royale, una competencia donde el centenar de finalistas se eliminan hasta que queda solo uno.



La final completa:



El encuentro comenzó las 12.30 horas (de Nueva York, 16.30 GMT), en el estadio Arthur Ashe y se transmitió por streaming desde los canales oficiales de Fortnite por Twitch y YouTube, así como por ESPN+ y ESPN Play.



Dos argentinos participaron en la final: Thiago "King" Lapp, de 13 años; y Paul "Clipnode" González, de 17 años. Este último quedó en el puesto 98.



Thiago "k1ng" Lapp tiene 13 años y vive en El talar, partido de Tigre, junto a sus 3 hermanos, una hermana y padre. Está cursando el segundo año de la secundaria y hace un año que juega a Fortnite. Según contó a Infobae cuando quedó clasificado para esta Copa, entrena unas 8 horas por día.



"Mi familia está feliz de mi logro. Le avise a mi papá, nos emocionamos y festejamos juntos porque es algo que estaba buscando hace mucho tiempo", expresó en aquel entonces.



Thiago logró alcanzar el segundo puesto en el servidor de Brasil, el habilitado para la región, en el modo solitario la séptima semana de las clasificatorias, que comenzaron el 13 de abril. Así obtuvo 50 mil dólares, que es la suma que recibieron todos los que quedaron clasificados para esta Copa.



Entre los 100 clasificados hubo figuras muy conocidas en el mundo gamer. Y específicamente dentro del universo Latam también dijeron presente los brasileños Kurtz quedó en el puesto 27; Nicks que quedó en el 51; Leleo en el 57; Lasers en el 71 y DrakoNZ en el 76.



Para cuando finalice la Copa se habrán repartido USD 30 millones de dólares. Los jugadores que participaron de la Copa en Nueva York ya se aseguraron USD 50 mil dólares cada uno y durante las clasificatorias ya se entregó USD 1 millón por semana.



Además, el viernes se llevó a cabo la final del Modo Creativo. El ganador fue Fish Fam, que obtuvo USD 1.310.000 para repartir entre los integrantes; y el resto de los ganadores también se llevó un botín que fue variando según el lugar que tuvieron en la tabla de posiciones.



Ese mismo día, también se entregaron USD 3 millones en el marco de la Pro Am, una competencia en la que participaron streamers famosos. El dinero será invertido en causas benéficas, según anunció Epic Games, la empresa desarrolladora del videojuego.



El sábado hubo competencia en Modo Dúos, donde participaron 50 equipos integrados por 2 jugadores. Los ganadores fueron el noruego Emil Berguist Pedersen, alias Nyhrox y el austríaco Thomas Arnould, conocido como Aqua. Ellos también se hicieron con USD 3 millones.