Vidal apuntaló el voto femenino en San Fernando

29.07 | Política "Millones de mujeres decimos basta a los machos que durante 28 años nos subestimaron"

La gobernadora María Eugenia Vidal estuvo en el Gran Buenos Aires, y fue parte de un acto junto a mujeres, de cara al cierre de actos y pocos días de la PASO.



La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó este lunes que "millones de mujeres decimos basta a los machos que durante 28 años nos subestimaron y no dieron las peleas que los bonaerenses necesitábamos", al participar de un encuentro de 800 mujeres en la localidad de Victoria, partido bonaerense de San Fernando.



Vidal, centró su campaña en el conurbano y aprovechó para criticar a Aníbal Fernández, quien días atrás dijo que prefería dejar sus hijos al cuidado del femicida Ricardo Barreda y no de la gobernadora. "Somos miles de mujeres que dijimos basta contra los machos que durante 28 años nos subestimaron y no dieron ni una sola pelea de las que los bonaerenses queríamos", dijo Vidal desde san Fernando, Con el de San Fernando, al iniciar la modalidad de acto en 360° segmentados con mujeres.

En el acto del que participaron 800 mujeres estuvieron presentes la ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley; las precandidatas a diputadas nacionales María Luján Rey y Silvia Lospennato; la precandidata a intendente local, Agustina Ciarletta; la diputada nacional Graciela Ocaña; la senadora provincial Daniela Reich, entre otras funcionarias y precandidatas de Juntos por el Cambio.

"Las mujeres conocemos el machismo, el prejuicio, la dificultad, sabemos lo que es no bajar los brazos, y por eso no lo hacemos, y estamos acá peleándola", indicó la mandataria. "Por ellas sé que esta Provincia se puede poner de pie y avanzar, porque ellas avanzan pase lo que pase, se despiertan cada mañana con más fuerza que el día anterior", agregó. Y subrayó que "el 11 de agosto tenemos que demostrar que somos millones defendiendo a nuestros hijos y que no vamos a bajar los brazos".

La gobernadora sostuvo que "cada vez que una mujer alza su voz, otra se anima. En otra ciudad, en otro país, en otro barrio, a nuestro lado... Nos encontramos y hacemos equipo, decimos "basta" a la resignación, al abandono".

Por su parte, Luján Rey afirmó que "son los valores los que me llevaron a elegir el camino de la lucha para buscar justicia y los que comparto con este equipo que lidera María Eugenia. Si ella no baja los brazos, si ella lucha contra las mafias, si ella ha podido demostrarnos que se puede hacer política pensando en la gente, ¿cómo nosotras no vamos a seguir poniendo nuestro granito de arena?".

Mientras que Lospennato lanzó: "Cada una de nosotras tiene un pequeño lugar de poder y de representación. Todas ustedes son mujeres que cada vez que deciden transforman la vida de sus vecinos. Estamos obligadas a hacerle el camino más fácil al resto de las mujeres. Ser feminista es tener un compromiso profundo con la igualdad de oportunidades".

La gobernadora, también aprovechó una entrevista radial para analizar los dichos de Fernández. "No me preocupo por contestar los agravios. Me preocupa más lo que pueda decir la gente que un candidato. Los problemas no pasan por los políticos, le pasan a la gente". Pese a su postura de no "contestar los agravios", habló de los motes que le han puesto desde la esquina K: "Vidal es Heidi, es una hada virginal, es Barreda, nunca es Vidal. Pero es una de las tantas mujeres que ya no se calla y hace oír su voz".

Vidal, junto al histórico dirigente Jesús Cariglino, aspirante a ser intendentes de Malvinas Argentinas, recorrió ese distrito.

Fuente: (DIB)