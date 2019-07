Bronca e indignación por los dichos de Carrió sobre FanAzul

133775

Política

Carrió vinculó al cierre de FanAzul con el narcotráfico y la Cámpora. Habló de grupos armados y venta de pólvora.

En el marco de su vista a nuestra ciudad, el pasado sábado, la diputada Elisa Carrió realizó polémicas declaraciones con respecto al cierre de FanAzul, que causó la indignación y rechazo de los ex trabajadores de la fábrica cerrada en diciembre de 2017.

Mientras Azul todavía tiene abierta la herida por el cierre de FanAzul que dejó a mas de 220 vecinos azuleños sin trabajo, que resisten con un acampe en la municipalidad, Carrió habló de que Fabricaciones Militares "era el grupo donde la Cámpora se armaba y se vendía pólvora y se vendían armas junto con el RENAR".



La Diputada Nacional fue más allá y afirmó que "muchas de esas armas están en Brasil y en la triple frontera".



"En el 2015 cuando yo cierro la campaña de las PASO empiezo a tener custodia federal por la declaración mía en el asesinato de Nisman y cuando terminan las PASO cuando voy en el auto al acto me dicen que se tiene que suspender el acto porque hay dos balas y un mensaje, `te dejas de joder con el narcotráfico o vamos por tu familia´, quien me lo puso fue la Cámpora igual que a Lanata y la verdad que fueron", aseveró aunque después no pudo precisar quién era el responsable de esa supuesta amenaza.

En primer lugar, Miguel Baldini, un trabajador jubilado de la fábrica, se comunicó con Radio Azul para desmentir categóricamente los dichos de la diputada, "estoy bastante indignado con las declaraciones de esta señora, que ya nos tiene acostumbrado, yo trabajé 30 años en FanAzul y durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner fui jefe de vigilancia y es totalmente una falacia lo que dijo esta señora".



Por su parte Omar Menchaca, trabajador despedido de FanAzul, dijo que "esta mujer está acostumbrada a decir cualquier barbaridad, una locura y un disparate, y ser de La Campora o ser Kirchnerista es ser delincuente, pregunto eso nada más".



Además destacó que "armas nunca se fabricó y pólvora desde el año 1991, tampoco se fabricó más, esta mujer le juega en contra a Duclós y a Bertellys, tener esta mujer al lado es una locura, es lo más desastroso que he visto como político, me da vergüenza ajena" finalizó el ex trabajador. (Radio LU10)