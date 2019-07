Vera: "Quieren alambrar Cumelen pero yo les digo que esto no es una cárcel"

133795

Sostuvo además que los problemas serían de dos o tres sobre una población de unos treinta chicos que hacen todo lo posible para recuperarse. La polémica es antigua y sostuvo que hace tiempo que ya viene hablando el titular de la sociedad de fomento del Barrio Aoma

Tras las denuncias del presidente de la sociedad de fomento del Barrio Aoma, Walter Vega, acerca de supuestas fugas de internados de Cumelen y como afectarían la seguridad de la zona, el director de la comunidad terapéutica, Eduardo Vera, sin tener la intención de polemizar con Vega, planteó ciertas consideraciones acerca de los hechos.

"Si creen que alambrando Cumelen se soluciona este problema entonces habría que alambrar todos los barrios de la ciudad"

se podría hacer pero no para encerrar a los chicos sino para que no se escapen los animales, porque, repito, esto no es una cárcel y la intención no es encerrar a los chicos".

Cabe decir que el titular de la entidad fomentista había pedido medidas de seguridad para el barrio y los aledaños ante "las fugas reiteradas de los chicos que están internados en la comunidad terapéutica 'Cumelen'", y sugirió levantar un alambre perimetral en dicha institución.

Al respecto, Eduardo Vera aconsejó tener en cuenta la finalidad de la institución que representa y que "los chicos están haciendo todo lo posible para recuperarse. De más de treinta que son, podría haber dos o tres casos de menores judicializados pero la sociedad se ha puesto cada vez más compleja y esta es la realidad".

En primer término, sostuvo que "esto no es una cárcel, pero que el alambrado perimetral que solicitan".

Eduardo Vera confirmó que se había reunido con el presidente de la sociedad de fomento "pero hace tiempo" y que los hechos también "son antiguos". Como si este debate ya tiene su tiempo y que cada tanto se retoma, como tantas cosas en la ciudad.



" Nosotros nos estamos haciendo cargo de cosas que la sociedad no se hace cargo. Hay droga, chicos que caen en ella, nadie se preocupa por recuperarlos y bueno, suben las estadísticas, en otras circunstancias bajan...Pero, lo que se trata es que aquí se busca recuperarlos y no están encerrados como en una cárcel", aclaró Eduardo Vera.



Por lo tanto, sostuvo, "queremos seguir trabajando. Pero si creen que alambrando Cumelen se soluciona este problema entonces habría que alambrar todos los barrios de la ciudad . Sí, se podría alambrar pero no para que no salgan sino por el tema de los animales...Pero no voy a contestar más que eso. Los chicos deben ser dos o tres y nada más en un total de treinta que trabajan, estudian, quieren recuperarse. Entonces, no hay que tomar medidas generales porque la gran mayoría quiere salir y recuperarse", señaló Eduardo Vera, director de Cumelen.