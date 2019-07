Cruces por la licencia de conducir en los adultos mayores

133824

Carta de Lectores

A través de una carta de lectores, un hombre dio a conocer su punto de vista sobre el sinuoso camino de los adultos mayores para renovar sus licencias de conducir.



"Sr. Director:Me permito hacerle llegar algunas opiniones y puntos de vista relacionados con la nota realizada el domingo pasado al director de Licencias de Conducir del Municipio, Sr. David Lloves. Sin polemizar ni cuestionar sus afirmaciones sí me permito "mostrar otra foto" y apuntar algunos hechos que suceden a diario en el tránsito ciudadano y que no coinciden, precisamente, con la visión que tiene el funcionario.A la realidad me remito. Dice el funcionario: "chocar vallas, conos y cordones... No hay que quitarle relevancia a esto porque chocar un cono es peligroso, en la calle puede ser una persona". Y, desafortunada y demagógicamente, apunta "un cono puede ser tu hijo, mi hijo o el de cualquiera". Apunto: chocar un cono es un acontecimiento o un hecho irrelevante, frente a aquellos que atropellan personas y abandonan con total impunidad. El dato más importante y fácil de corroborar: estos transgresores (por llamarlos con mucha piedad), no son mayores de 66 años en el 99% de los casos.Afirma el funcionario que una maniobra de "retroceso de 20 metros con pequeño desvío y espejos 'cuesta'". Claro que "cuesta". Cuesta para todas las edades porque es un caso de pericia (sea un Fiat 600 o una "nave" moderna). Consulto: ¿tiene usted los datos de cuántos "menores de 66 años (otra grieta... ¡por favor, no!) no voltean conos y chocan cordones en la prueba de manejo? Un recuerdo para un amigo: el único que recuerdo que lo hacía veloz, de una sola maniobra y sin tocar el cordón era "Cacho" Franco con su Fiat 1500... Pavada: casi nadie.El funcionario asegura que, son: uso de cinturón, uso de balizas y guiñadas, o sacar la mano del volante y apoyar el brazo sobre la ventanilla. Coincido plenamente con esto y reflexiono (sin tener en cuenta las edades de los conductores). ¿Son pautas seguras ir usando el celular, sin cinturones y llevando los niños sobre las rodillas o sin sus sillitas en los asientos traseros o dejar que asomen sus cabezas por las ventanillas? Y le agrego otra nueva inseguridad (muy autóctona): ir manejando tomando mate que le acerca el acompañante... ¿Puede ser que haya visto esto en vehículos de repartos oficiales o lo imagine?Correcto. Pero va de suyo cuando dice que "los accidentes de tránsito dan cuenta de que se maneja y no se conduce". Un dato para tener muy en cuenta porque el funcionario lego apunta "lo que hacemos es habilitar con la mayor exigencia posible para que la persona conduzca con seguridad en la calle". Pero, siempre hay un pero, agrega "después puede haber negligencia, imprudencia o falta de interés que son cuestiones culturales o particulares". ¿¿Y dónde está la mayor exigencia posible en habilitar, solamente habilitar, si después no sancionamos a los de los celulares, a los sin cinturón, o a los que llevan "discotecas" ruidosas en sus autos, a los que llevan a sus hijos con cero pautas de seguridad??

Reconozco que es una crítica pero es sobre todo (y es mi intención) un mensaje para todos aquellos que andamos en el diario tránsito ciudadano. Manejemos y veamos las realidades y, luego, se hará más fácil ensayar "adoctrinamientos" para mayores de 66 (que usamos poco y nada el celular, no llevamos a pequeños en las rodillas ni escuchamos música a todo volumen... pero eso sí: apoyamos el brazo sobre la ventanilla y es una causa para no aprobar el examen para la licencia de conducir.



Alberto Daniel Muia



DNI 5.399.139"