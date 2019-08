La Provincia cruzó fuerte al kirchnerista Gray

133848

Funcionarios bonaerenses cuestionaron al presidente del PJ Bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien minimizó las amenazas de muerte que recibió la gobernadora María Eugenia Vidal al sostener que "les dejan un cosito así (por una bala) y andan llorando por los canales"



El ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, apuntó que "es muy fácil juzgar a la gobernadora desde un barrio privado", en referencia a donde reside Gray. "Pero no estamos hablando sólo de la seguridad de Maria Eugenia Vidal sino también de la de sus hijos. Muchos de los que dicen que están cerca de los vecinos jamás le resolvieron sus problemas y Vidal desde una base militar está cambiando la Provincia", afirmó a Clarín.



Gustavo Ferrari, ministro de Justicia de la Provincia, expuso que "combatir todas las mafias de la provincia, depurando y sancionando a la mala policía y malos penitenciarios, persiguiendo el juego ilegal, permitiendo que actúe con libertad la Justicia para encarcelar jueces y sindicalistas corruptos tiene costos y consecuencias que quizás muchos no conocen porque no están acostumbrados a asumir esos riesgos".



"Me parece irrespetuoso. Nadie se victimiza por el tema, María Eugenia Vidal cuenta lo contable. La expresión de Fernando Gray es el riesgo de naturalizar estas cosas, quizás él está acostumbrado o convalida las apretadas, ese país no queremos. Si a él le pasa en su intendencia que lo denuncie. La provincia lo va a cuidar, como cuando llamó a Cristian Ritondo por el robo en el barrio privado donde vive y el Ministerio se puso a disposición y apresaron a los delincuentes, o cuando le pasó a Roberto Baradel", sostuvo Hernán Lacunza, ministro de Economía.



La diputada Silvia Lospennato también salió al cruce de Gray a través de Twitter. "Qué tristeza escuchar las declaraciones de Fernando Gray minimizando las amenazas que sufrió la primer persona en la Provincia de Buenos Aires en dar todas las peleas que no se dieron durante décadas y no podían seguir esperando", publicó.



Por su parte, el subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia, Alex Campbell, también repudió las declaraciones de Gray: "Sus afirmaciones naturalizan una maquinaria de violencia que los bonaerenses no queremos más".