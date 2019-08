"Orientá tu futuro": el programa que busca llegar a jóvenes y adultos desempleados

133853

El programa "orientá tu Futuro" presenta un espacio en el Paseo Jesús Mendía hasta el próximo 14 de agosto.

Esta iniciativa se trata de una propuesta del Consejo Provincial de Educación y Trabajo, que tienen como fin llegar a estudiantes, adolescentes y adultos en situación de desocupación para que se vean motivados a realizar talleres de orientáción vocacional y ocupacional relacionados al ámbito laboral. A partir de este desembarco, El Popular se acercó al lugar y dialogó con las facilitadoras del programa.



Nadia Aguero y Cecilia Frías son facilitadoras del programa "orientá tu Futuro". Ambas conforman la dupla que abarca a Olavarría y otros distritos cercanos. Las dos jóvenes, quienes son profesionales de la psicología, vienen trabajando en el programa que depende del Consejo Provincial de Educación y Trabajo que tiene como propuesta orientár y incursionar en el ámbito laboral.



"El objetivo es ir acercándole a la mayor cantidad de personas herramientas que tengan que ver tanto con la orientáción vocacional o con la ocupacional", destacó Nadia Agüero. A su vez, la joven psicóloga reconoció que para lograr este fin buscan desarrollar talleres que "son en función de la demanda de cada institución".



Por otra parte, Cecilia Frías, quien se desempeña también como facilitadora de esta iniciativa provincial, explicó que dentro del programa hay dos modalidades: una, a la que catalogó como territorial, que es "ir acercándose a las escuelas y dar los talleres"; y otra, que es el aula móvil, que según expresó "va recorriendo diferentes localidades, invitando a la gente que venga".



En referencia al aula móvil ambas comentaron que arrancaron este año dictando los talleres en este espacio. También dejaron en claro que "el aula esta va estar hasta el 14 de agosto" en nuestra ciudad. Durante este tiempo va estar disponible el lugar para el programa "orientá tu Futuro", que según comentaron las orientádoras esta desde el año pasado recorriendo y acercando la propuestas a distintos lugares de la Provincia de Buenos Aires.



Las profesionales dejaron en claro en sus declaraciones que "no se busca un perfil pre-establecido", sino que el objetivo es "llegar a la mayor cantidad de población". No obstante, la profesional admitió que "es una herramienta que va servir más a los adolescentes de los 16 a 17 años en adelante".



Respecto de la repercusión y la respuesta de los olavarrienses, la demanda más masiva que tuvieron fue en el CEMO. A partir de esto mencionaron que "esta aula también estuvo en `Conectamos Trabajo´ y ahí se acercaron muchos jóvenes".



Difusión



Respecto de la obtención de la información por parte de los jóvenes, una de las facilitadoras destacó que "la juventud está encontrando una manera de acceder muy fácilmente a todas estas propuestas y las instituciones a veces favorecen mucho eso. Hay instituciones que cuando llegan acá es la primera vez que se acercan a la orientáción vocacional".



Luego señalaron que "a partir de la experiencia se determinan las formas de trabajar, ya que no es lo mismo trabajar con un grupo que ha tenido contacto, o que sabe más o menos qué es la orientáción vocacional, que con respecto a alguien que es la primera vez que se acerca".



Por otro lado, en este proceso de avance que abarca al programa "orientá tu Futuro" las facilitadoras resaltaron que el año pasado se sumó una herramienta más que es "la del test vocacional mediante una plataforma web". La misma denominada "TuFuturo.abc.og.ar" es un espacio donde las personas que acceden ahí pueden realizar un test vocacional. Pero, también, Nadia Aguero en relación a este espacio digital, afirmó que "se puede tener información de toda la oferta educativa que hay en la Provincia de Buenos Aires que es gratuita. Y puede completar un curriculm para aprender a hacaerlo".



Finalmente y sin salir del eje de la aplicación, las orientádoras, afirmaron que "se ha ido modificando bastante en función a lo que pedía la gente".



Talleres y jóvenes



¿Quiénes participan en forma mayoritaria? Alumnos de escuelas secundarias, estudiantes de centros de formación superior y chicos y jóvenes del Programa Envión han conformado, hasta aquí, el grueso de los asistentes.



Agüero, cuando habló sobre la inclusión social y la articulación con las entidades que trabajan especialmente con grupos vulnerables, explicó que "la articulación con programas sociales es tarea del coordinador. Lo que se hace es llegar a la institución y coordinar para que vayamos, o con la modalidad que veníamos haciendo, ellos puedan venir para acá".



La propuesta



El trailer móvil instalado en el Paseo Mendía es un espacio que "está abierto al que quiera subir y acercarse". Los días y horarios de visita son: lunes a viernes desde las 10 hasta 16 horas.



En "Orienta Tu futuro", los jóvenes llevan adelante "un taller de auto conocimiento, otro de niveles educativos y áreas de interés, otro que es enfocado a lo laboral, que tiene que ver con la confección de currículums, con búsqueda laboral y tips para una entrevista". Por último mencionaron que hay un taller "de factores que construyen decisiones", que tiene como lógica según sus palabras "reflexionar sobre el ambiente en que el adolescente está".