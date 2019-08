"Los cuadernos de las coimas" presentaron un documental de la investigación

133855

01.08 | Política A un año de las detenciones

Hace un año los argentinos nos sorprendíamos con una serie impresionante de detenciones y allanamientos a ex funcionarios y empresarios. Fue el inicio de la llamada causa de los cuadernos de las coimas, la causa de corrupción más importante de los últimos años en la Argentina.

La causa que comenzó a partir de la investigación basada en las anotaciones de los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer del ex Secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación del gobierno de Cristina Kirchner Roberto Baratta. Dichos cuadernos que en su momento fueron entregados por la ex pareja de Centeno al periodista Diego Cabot y cuyos originales no se conservan pero sí las fotocopias realizadas por el equipo de investigación periodística,

El contenido de los textos fueron analizados e investigados por la Justicia durante cuatro meses para su chequeo y recolección de pruebas de todo tipo antes de que el caso estallara públicamente y luego corroborados por los fiscales del caso a través de múltiples testimonios, entre ellos los de varios arrepentidos en la causa.

En ellos se detallan con muchísimos detalles y precisión, el sistema de recaudación de las coimas pagadas por los empresarios de la Obra Pública, luego acusados, a los ex funcionarios y secretarios presidenciales.

LA NACION, medio para el cual trabaja el periodista Diego Cabot publicó ahora, la historia detrás de la investigación, donde revela por primera vez los secretos de la trama.

Desde el comienzo de la historia, toda la investigación periodística, las pruebas judiciales de la corrupción y la estrategia que se trazó para publicar. En un documental con cuatro episodios, 1- La entrega; 2- La investigación; 3- El expediente; 4- La primicia.

Presenta así la historia en un formato novedoso https://www.lanacion.com.ar/politica/los-cuadernos-pelicula-nid2272994