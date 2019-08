Prohíben en todo el país la venta de un grupo de cosméticos, instrumentos médicos y alimentos

133889

Información General ANMAT

Entre los productos que quedaron fuera de circulación hay esmaltes, latas de conserva, aceite, aceitunas y sillas de ruedas que no cumplen con el código sanitario correspondiente.

"No se podría garantizar la seguridad, calidad y eficacia de los mismos de acuerdo a los lineamientos de la normativa vigente", señalaron desde la entidad reguladora.



Laprohibió a través de cuatro disposiciones publicadas en el Boletín Oficial la producción y comercialización de varios productos que incumplen la normativa alimentaria y sanitaria vigente.Por medio de la número 2161, se difundió la detección de undedicado a la elaboración y el fraccionamiento de conservas vegetales, productos azucarados y aceites.En este marco, se suspendió la venta de sus productos a nivel nacional, entre ellos el, los ajíes dulcesy las aceitunas verdes, el tomate triturado y el alcaucil al natural de la última marca.El organismo prohibió además la comercialización de los productos rotulados como "Ezflow Nail Systems Macinum Adhesión Q Monomer (ethyl methacrylate) profesional acrylic system x 58 ml", "Ezflow Nail Systems A Polymer Clear Powder- Pink, profesional acrylic system x 30 g. Made in USA", "Charm Limit Matte Top Coat Uv&Led 10 Ml" y "NAIL SHOW MONOMERO x 100 ml. Leg. 2905 MS y DS Res. 155/98 lote KD2023-1 Vto: 07/2020".Según la resolución 6117,no se encuentran inscriptos y carecen de etiquetas con información legal sobre su origen y composición. Además, uno de ellos se encuentra fraccionado sin el permiso pertinente.Entre los maquillajes que quedaron fuera de circulación también se encuentran algunos de la marca, los cuales no se encontraban registrados en ANMAT.Por último, a partir de una, también quedó prohibida la fabricación, distribución y comercialización de lospor no contar con las autorizaciones sanitarias correspondientes.