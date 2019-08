Kicillof: "donde hay un derecho tiene que haber un Estado presente"

133901

Política

Parafraseando a Eva Duarte de Perón, el precandidato a Gobernador de la Provincia del "frentede Todos" fustigó la actual gestión. "Nos quieren produciendo materia prima sin elaboración" dijo y cuestionó el por qué Olavarría no tiene un frigorífico.



El ex ministro de Economía y precandidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; junto al precandidato a intendente de nuestra ciudad, Federico Aguilera del "Frente de Todos", en un masivo encuentro en el Club El Fortín y de cara a las elecciones dentro de 9 días enfatizó que "el gigante se va a despertar y vamos a terminar con este capítulo nefasto de la historia argentina".



Sobre la actual gestión, dijo: "el problema que estamos teniendo es un Gobierno insensible, equivocado, un Gobierno para pocos. Nuestro Pueblo sabe que todo eso a lo que aspira, no son cosas complejas. Es tener tranquilidad, es tener certezas y no sobresaltarse por una boleta de luz o por lo que te cobran en una caja del supermercado".

Kicillof en su discurso cuestionó cómo Olavarría con todo lo que produce no tiene frigorífico, donde se "produce la materia prima y no tiene cómo agregar valor. Es fundamental, porque eso que le pasa a Olavarría, que produce la materia prima y como el Gobierno no está, no le agregan valor".



"Nos quieren produciendo materia prima sin elaboración"

Durísimo y levantando bien alto la bandera del Peronismo sostuvo "se olvidan que este país tiene un movimiento histórico que lo puso de pie, es lo que nos distingue (...) Cómo no lo va a tener Olavarría".

"La boleta de la producción acá en Olavarría es la de Federico" gritó en el cierre.



"Lo que le falta a este pueblo, a esta Provincia es un Gobierno que lo ponga en marcha. No nos rendimos, vamos a ir por nuestros derechos" manifestó un envalentonado Kicillof frente a un salón repleto.



La cobertura completa en la edición impresa del diario El Popular, este sábado.