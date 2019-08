Galli: "Se va a dar una elección mucho más polarizada de lo que se esperaba"

133937

Una entrevista con el Intendente en clave de precandidato: la proyección del oficialismo, el panorama electoral, la "convicción" para el voto de boleta completa y la lista local. "Está cubierta la descentralización" del sistema de salud, aseguró.

Josefina Bargas

En una extensa entrevista con EL POPULAR, el intendente Ezequiel Galli repasó la campaña de Juntos por el Cambio con la que busca su reelección y proyectó hacia las Primarias del próximo un domingo un resultado con polarización. Dejó definiciones sobre el armado local, los precandidatos a concejales y la renovación para el Concejo. Además, respondió sobre política social, de salud y empleo. La inversión en infraestructura escolar: "fue un orgullo de la gestión" dijo.



-¿Cómo llega Juntos por el Cambio a las PASO en Olavarría?



-Llegamos con mucha expectativa y trabajando mucho en la gestión y en la campaña. Tratamos de articular una cosa con la otra de dividir los tiempos, que no es fácil. Llegamos sin tener una PASO tratando de lograr un resultado lo mejor posible para que después podamos llegar a octubre con un buen piso. Estamos trabajando en eso, haciendo reuniones y visitas, recorridas con una campaña muy segmentada y tratando de contarle a la gente cuál es nuestra propuesta de gobierno, que básicamente es continuar con un montón de proyectos que iniciamos, que son a mediano y largo plazo, contándoles lo que ya pudimos lograr para Olavarría. Y contentos porque se está dando una campaña mucho más tranquila de lo que esperábamos.



-Dijo que es muy segmentada, ¿cuáles son los segmentos?



-Hay un montón de segmentos. Muchísimos. Empezamos a principio de año a organizar una campaña que -como siempre lo hacemos- segmentada porque tratamos de llegar con distintas propuestas a distintos lugares. No es lo mismo contarle a un sector acerca de un proyecto que por ahí no les es atractivo, pero tenemos segmentación de jóvenes, jubilados, sector deportivo, empresarial... todos tienen alguna particularidad o los proyectos tienen algo más específico que contar.



-¿Cómo ve el escenario? A nivel nacional se habla de polarización, ¿en Olavarría se repite o hay tercios?



-Yo creo que se está dando una elección polarizada. En realidad lo que veo es una elección muy nacionalizada.

