Eseverri: "Los olavarrienses merecen vivir bien y están peor que hace cuatro años"

04.08 | Política

El ex intendente está convencido que van a vencer la polarización y afirmó que la gente va a comparar las gestiones. Integra una lista completa pero viene planteando un vecinalismo porque a su juicio la gente está buscando decidir por su propia ciudad.

Osvaldo "Cacho" Fernández



El ex intendente José Eseverri apunta a un voto mayormente vecinalista pero con boleta larga. Sostiene que hoy "los olavarrienses están viviendo peor de cómo vivían hace cuatro años", como colofón de un sinnúmero de críticas hacia la gestión actual en la que se entremezclan "la falta de inversiones, abandono de las localidades serranas, cierre del Matadero Municipal e incremento innecesario del plantel del personal municipal".



Opinó además que las dos listas, la de "Todos" y la de "Juntos para el Cambio" son cerradas y que como contracara la suya "es abierta y cubierta de especialistas en cada área cuando quien encabeza la oficialista ni siquiera tiene rango de secretario".



A la vez que apuesta a un voto vecinal, no duda en que Roberto Lavagna "el el mejor candidato a presidente" y rechaza enfáticamente a la polarización sobre la cual dijo que "es un gran negocio para los extremos".



Le dedicó además algunos juicios a José Stuppia y apuesta a ir construyendo "una ciudad del conocimiento para construir valor agregado de calidad". No aumentará el impuesto a la piedra pero dice que con L'Amalí 2 incrementará la recaudación "en un 40 por ciento" y que "el 50% irá para las localidades, inclinándose a favor de un "presupuesto participativo" para estas comunidades.

