Matadero y Plan de Viviendas, el compromiso asumido por Kicillof en Olavarría

Política

Las mismas están relacionadas a volver a tener un Matadero Municipal, e impulsar un plan de viviendas con fondos locales.



En el marco del importante acto realizado en el Club El Fortín ante más de 2.500 personas, el candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, acompañó las principales propuestas del espacio en Olavarría, encabezado por Federico Aguilera, para reabrir el Matadero Municipal y, también, crear un Plan de Viviendas local.



Luego de dar cuenta de una reunión con empresarios, comerciantes, productores rurales y profesionales en la Unión Industrial de Olavarría, Kicillof remarcó que en nuestra ciudad "han cerrado comercios, las empresas tienen dificultades, se pierde trabajo, es lo mismo que pasa en Azul, en Bolívar, en San Fernando, en Almirante Brown, en toda la Provincia de Buenos Aires".



Y, en este sentido, se preguntó: "¿Cómo puede ser que en Olavarría, teniendo esos campos, esa producción de carne, no tenga un Frigorífico, un Matadero?"



"¿Cómo puede ser que el lugar donde se produce la materia prima no sea el lugar donde se le agregue valor? Donde el trabajo la revalore y el produzca la rentabilidad, la ganancia, el salario y la dignidad" y remató: "Eso que le pasa a Olavarría, que produce la materia prima, y el gobierno no está, la privan de agregarle un componente humano, eso quieren para nuestro país".



"Lo que le falta a Olavarría, a la Provincia, es un gobierno que las ponga en marcha" dijo.



Aguilera, en la misma línea, señaló que Kicillof le manifestó apoyo en otra importante propuesta, la de crear un Plan de Viviendas Municipal: "cuando Axel sea gobernador, acompañará la política de viviendas municipales para que cada vecino y vecina tenga derecho a una vivienda propia" tras dar cuenta de que el déficit habitacional es un problema local y provincial.