"La panadería es mi vida, que no me la saquen"

Nidia Vales de Rull, propietaria de la tradicional panadería Los Vascos.Hace casi 42 años, el 21 de enero de 1978, se realizó la bendición de las instalaciones propias.

En enero de 2020 la panadería Los Vascos va a cumplir 50 años de vida. ¿Cómo arrancó su historia?. Nidia Vales de Rull lo cuenta: "Comenzamos en el año ´70 cuando le compramos la panadería a Pasquini, sobre la calle Necochea, a la vuelta de donde estamos ahora (Avenida Pringles entre Sargento Cabral y Necochea).



Ahí estuvimos siete años. Por ahí pasó un montón de panaderos, como Saíni por ejemplo que siempre fue reconocido. Ahí le alquilábamos a Domínguez, pero le compramos el fondo de comercio a Pasquini. Estuvimos cinco años para hacer esta panadería" contó Nidia, con la frescura de sus 83 años, siempre activa y predispuesta para estar atendiendo a la gente y atenta a todos los detalles del trabajo.



"Los Vascos es una panadería que debe tener cien años. La compramos con el nombre, obviamente. Yo tenía 14 años y esta balanza blanca que ahora tenemos en nuestro comercio, ya estaba allí, en aquella panadería. Y con mi marido (Jaime, fallecido en 1986) compramos y nos pusimos a trabajar en la panadería", agregó.



"Jaime trabajaba en la cuadra, se daba un baño y luego salía a repartir las medialunas por el Savoy, el Centenario. Una vez Tatá Iriarte le robó el canasto con las medialunas, para hacerle un chiste. También hacía el reparto de pan, ya que en esa época se trabaja muchísimo. Así años, hasta que un día ocupó un empleado para la cuadra y después entró otro para la reventa. El trabajó 24 años en Molino y yo catorce. El venía con conocimientos de panadería desde chico, siempre contaba que a los 5 años andaba en la panadería en Tandil, y vino a Olavarría en 1961 como contador de Molinos Río de la Plata. Pero terminó haciendo panadería porque se crió en una panadería" siguió contando Nidia.



"¿Yo?, toda la vida estuve en esto. Siempre me levantaba a las 6 de la mañana. Ahora me levanto un poco más tarde, a las 7.30 para abrir a las 8. Siempre abrimos a las 7.30, verano e invierno, pero ahora tan temprano no anda tanta gente así que decidimos abrir a las 8. ¿Lo que más se vende?, ahora se vende miñón más que nada, aunque ahora se vende pan en otros negocios que no son panadería, así que eso es algo que se tiene que tratar y arreglar en la Municipalidad. Hacemos miñones, flautitas -que son especiales para el choripán-, las galletas de piso, y antes había una chiquita que le decíamos San Roque. Pero la gente compra miñón, no hay nada que hacerle. Tampoco se hace el pan francés; recuerdo que cinco panes de esos eran un kilo. También vendemos facturas, masas secas, el tradicional bizcocho de grasa, empanadas, sándwiches, e inclusive agregamos fiambres. Estamos viviendo un momento difícil, pero se vende bien igual" siguió explicando.



"Esto es mi vida. La panadería es mi vida. Que no me la saquen. Porque a veces mi hija me dice que la alquile para estar más tranquila y descanse un poco más, pero no podría. Mónica tiene su negocio y mi otro hijo, José, tiene la venta de harina y azúcar y él es como era mi esposo, que le encantaba andar afuera, en la calle, haciendo sociales, nada de estar encerrado. A mi me encantó siempre, no me pesa. Sólo paramos una hora luego del mediodía. Pero hasta que yo pueda andar, estaré detrás del mostrador. Si no puedo, tendrá que aflojar. Pero cuando voy a algún lado con mis hijos y llega la hora de volver a Olavarría, ellos se dan cuenta de que mi cara se transforma, que me pongo feliz, porque estar en la panadería es mi pasión de toda la vida", terminó diciendo Nidia Vales de Rull.