El médico veterinario amigo de las panteras

Información General Día del Veterinario

Osvaldo Enriqué: más de tres décadas especialista en animales pequeños, con "excepciones". Se recibió el 23 de diciembre de 1985 luego de hacer la carrera en la Universidad Nacional del Centro, en Tandil.

"A veces la gente cree que los veterinarios tenemos que saber de todos los animales, y ser dermatólogos, cardiólogos, etc., como si fuéramos un médico clínico. Nosotros podemos derivar alguna cosa, pero no siempre. El médico clínico sí lo hace naturalmente. Han traído una víbora alguna vez, pero no soy especialista en animales exóticos sino domésticos, ya que para ello hay que hacer un curso aparte. Igualmente, siempre estoy estudiando, como ahora mismo, ya que llegó un perro con la piel reseca y hematomas pequeños. Así que es factible, luego de la ecografía que le haremos, que sea un tumor en las glándulas suprarenales" comenzó contando el doctor veterinario Osvaldo "Negro" Enriqué, quien hoy festeja su día, el Día del Veterinario.



Se recibió el 23 de diciembre de 1985 luego de hacer la carrera en la Universidad Nacional del Centro, en Tandil. Ese día dio su última materia este olavarriense pero rionegrino por adopción. "Es que nací en Olavarría pero mi papá se fue a trabajar a Río Negro, y volví a esta ciudad después que me recibí. Primario y secundario lo hice en Luis Beltrán, en el valle medio rionegrino. Luego mi papá se jubiló y nos vinimos todos a Olavarría, y yo también claro" agregó.



Es especialista en animales pequeños. "Siempre me gustó ser veterinario y trabajar con animales pequeños. Desde chiquito sabía que iba a ser veterinario. Mi mamá se enojaba porque en Río Negro, todo campo casi, yo tenía de todo en mi casa: palomas, un peludo, un tero, me apasionaban los animales. En los canales agarraba ranas y luego las abría para ver qué tenían adentro. Me encantaba", recordó.



"Cuando terminé (allá es todo fruta y vino) el secundario, en una escuela agrícola, si seguía dos años me recibía de enólogo, pero yo preferí irme a Tandil a estudiar veterinaria. Seis años de universidad y me recibí. En mi familia no hay veterinarios. Mi papá (Rigoberto, fallecido) no tenía estudios, porque a los 14 años falleció y tuvo que salir a trabajar, y mi mamá (Elsa Larrechea, 86) creció en la estancia Arroyo Corto. Y mi hermana (Miriam) se recibió como directora de una escuela" agregó el "Negro", quien tiene su veterinaria en Moreno entre Alvaro Barros y Colón y allí trabaja junto con su hija Angeles.



"Quería estudiar veterinaria y lo hizo también en Tandil. Se recibió y hace ya dos años que trabajamos juntos. Para mi es un orgullo y una satisfacción. También tengo otros dos hijos: Juliana (30, licenciada en genética y doctora en energía molecular) y Nicolás (contador público, 24)" dice orgullos Enriqué (58), fruto de su matrimonio con Diana Steimberg (57). "Me gustó que siguiera veterinaria. Yo la estaba esperando, porque trabajaba solo y muchas cosas derivaba porque no podía con todo, y ahora es diferente porque entre los dos nos complementamos. Además está haciendo distintos cursos de capacitación, como ecografía, y especializándose en diagnóstico por imágenes, algo que antes no existía", contó.



"¿Cuál fue el animal más raro que me trajeron?, me han traído de todo: monos, iguanas, víboras, hurones, un erizo de tierra. Pero lo más raro que me trajeron fue cuando trabajaba con Liliana Fernández de Carpi. Un día apareció un hombre con dos cachorros de pantera negra. Un macho y una hembra. Las trajo de Brasil, recién nacidas. Eran unos gatitos negros malísimos. Tenían vómitos y diarrea, y se iban a morir. Entre los dos probamos con distintos suplementos de vitaminas y minerales con leche de vaca y los recuperamos. Se criaron, se hicieron grandes y hubo que llevarlos a La Máxima cuando ya tenían siete meses, ya que el Dr. Carlos Romero le explicó a este hombre que no podía tenerlos él. En ningún zoológico del país había panteras así. Después iba todos los días a La Máxima a darles de comer a Bajira y Cambá, eran hermosos, y cada vez que iba entraba a la jaula y jugaba con ellos, se venían y se me tiraban encima a jugar, me adoraban. Esa experiencia fue increíble", terminó contando el doctor Osvaldo Enriqué.