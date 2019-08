Todo lo que tenés que saber sobre las Elecciones Primarias del 11 de agosto

134003

Política

Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) se realizarán el domingo 11 de agosto y allí 12.515.361 bonaerenses tendrán la oportunidad de ir a las urnas.



¿Qué se vota?



Las PASO se realizan en todo el país para decidir cuáles serán los candidatos definitivos que se postularán por cada partido en las elecciones nacionales del 27 de octubre. Mientras que en todo el territorio nacional se elegirán los candidatos a presidente y vicepresidente y diputados nacionales, en la provincia de Buenos Aires será el turno de gobernador, legisladores provinciales, intendentes y concejales.



¿Cuándo se vota?

Este 11 de agosto es el turno de las PASO, donde los partidos resuelves sus propias internas. Además, para poder competir en octubre, los candidatos deberán superar el piso de 1,5% de los votos. El 27 de octubre son las elecciones generales y en caso de ser necesario, sólo para presidente, habrá segunda vuelta el 24 de noviembre.



¿Qué pasa si no voto?

Si tenés 16 ó 17 años no es obligatorio ir a votar, aunque es un derecho y podés hacerlo. Si no lo hacés, la ley no te sanciona. Si sos mayor de 18 años y no vas, debés justificarlo. Si te enfermás, tenés que pedir un certificado médico para presentar en la Secretaría Electoral y justificar la ausencia. Si estás a más de 500 kilómetros del lugar donde tenés que votar, debés presentarte en la comisaría más cercana y pedir un certificado. Si no votaste en las PASO, podés hacerlo en octubre.



¿Cuáles son los tipos de voto?

Válido: es el que contiene la boleta oficial de cada candidato.

Blanco: cuando entregas el sobre vacío. Este voto se computa.

Nulo: cuando el sobre tiene boletas de distintas agrupaciones para un mismo cargo, cuando la boleta está tachada, escrita o rota, o cuando en el sobre hay objetos extraños.

Impugnado: es aquel emitido por un elector cuya identidad pueda ser cuestionada por las autoridades de mesa o los fiscales.

Recurrido: es un voto cuya validez pueda resultar cuestionada por algún fiscal presente en la mesa, luego de la votación.



¿Qué significa cortar boleta?

Que podés elegir a un candidato a presidente de un partido, pero a legisladores o gobernador de otro. Lo importante es no mezclar candidatos de una misma categoría para que el voto no sea anulado.



¿Qué documento puedo usar?



Los documentos habilitantes son: Libreta de enrolamiento/libreta cívica; DNI libreta verde; DNI libreta celeste; Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda "No válido para votar"; Nuevo DNI tarjeta. No se permitirá el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral.



¿Quiénes compiten para presidente / vicepresidente?



Son 10 las fórmulas que se presentan. Entre los principales candidatos se encuentran los del oficialismo que llevará al presidente Mauricio Macri y el senador Miguel Pichetto, y el binomio Alberto Fernández y Cristina Fernádnez de Kirchner representan al peronismo. Por el espacio Consenso Federal se presentaron el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

Además compiten por la presidencia el economista José Luis Espert (Frente Despertar), el dirigente de izquierda Nicolás Del Caño (el FIT Unidad), Manuela Castañeira (Nuevo MAS), Juan José Gómez Centurión (NOS), Alejandro Biondini (Frente Patriota), Juan Romero Feris (Partido Autonomista Nacional) y Raúl Humberto Albarracín (Movimiento de Acción Vecinal).

Ninguna de las fuerzas políticas presentó más de una lista, por lo que no hay internas en la categoría. Pero igualmente el próximo domingo habrá un "filtro", ya que a las elecciones generales del 27 de octubre sólo llegarán aquellas que superen el 1,5% de los otos.

(DIB / Sin Mordaza)