Eseverri acusó a Galli de no inaugurar jardines maternales

Política ELECCIONES 2019

En el mismo período "nacieron 10 mil chicos" dijo el precandidato de Consenso Federal José Eseverri. Recordó varios aspectos vinculados a lo hecho en sus anteriores gestiones al frente del Municipio.

, a pocos días de las PASO, sigue su recorrida por distintos barrios de la ciudad y las localidades. Acerca la propuesta electoral del eseverrismo dentro de Consenso Federal. "NosotrosQueremos encarar los problemas de la ciudad del presente, son los vecinos quienes nos dicen que ven una ciudad triste y estancada", sostuvo el precandidato a Intendente.

Eseverri, acompañado por los precandidatos a concejales José González Hueso y Claudia Bilbao, llevaron adelante en los últimos días reuniones con vecinos de distintos barrios de la ciudad y las localidades.

"Los vecinos están buscando soluciones y buscan gobernantes capaces de resolver sus problemas: Olavarría debe recuperar el orden en la administración y el espíritu de progreso. Hay que gestionar de manera seria y responsable los recursos municipales. No podemos hipotecar el futuro de la ciudad a la improvisación. En estos años no se han defendido los intereses de Olavarría y hemos perdido mucha plata: el Intendente no defendió a los olavarrienses frente a los tarifazos, hemos perdido el Fondo Sojero y eso eran recursos genuinos. Las cosas que se pierden no se recuperan", dijo.

El candidato a Intendente sostuvo: "nosotros necesitamos como ciudad sueños comunes, necesitamos una ciudad que se piense y se repiense de cara al futuro. Tenemos que pensar en una ciudad que respete al humilde, al que perdió el laburo en estos años, tenemos que ver como logramos que los empresarios vuelvan a tener un espacio para soñar una Olavarría mejor. Necesitamos un Estado atento a lo que pasa a la ciudad".

El precandidato a intendente de Consenso Federal, que lleva como candidato a la presidencia a Roberto Lavagna repasó obras que dejaron una impronta en la ciudad y las localidades: "nosotros hicimos seis museos que incluye tres museos en las localidades, el Centro Cultural San José, el Museo Emiliozzi, el Museo de las Ciencias, hicimos el Centro de Exposiciones, el Centro de Convenciones, hicimos los cuatro Servicios Territoriales que son un nuevo modelo de intervención del Estado en los barrios".



Y en la misma línea recordó: "inauguramos en el año 2013 el último Jardín Maternal Municipal. Desde ese momento nacieron 10 mil chicos y no se generó un nuevo Jardín Maternal."

"Hay que ponerle mucha cabeza y corazón a la ciudad, ojalá nos toque gobernar para hacer cosas por el bien de la ciudad y así hacer que los olavarrienses vivan bien", resumió.

Sobre lo hecho indicó además: "nosotros dejamos puesto en marcha un nuevo Parque Industrial sobre la Ruta Provincial N° 51 y ahí no hay una sola empresa. Siempre digo que ahí sólo crecieron los pastos y ahí tenían que crecer empresas."

"Olavarría debe repensarse en este mundo del trabajo muy fuertemente y en los próximos diez años la ciudad tiene que ser vista como una de las Capitales del Conocimiento de la Argentina. Tenemos Facultades, tenemos buenos colegios, tenemos el ITECO y tenemos el Impuesto a la Piedra", expresó para explicar que "tenemos que destinar dinero de la Municipalidad para apostar a la ciencia, el desarrollo y la innovación. Es necesario que repensemos nuestro modelo de desarrollo. El mundo va para otro lado y tenemos que mirarlo para que nuestros pibes tengan laburo."

CLOACAS



José Eseverri señaló: "nosotros hicimos cloacas en la ciudad y nunca lo dimos a difusión claramente. En este momento se han hecho menos conexiones de cloacas que en la época nuestra. Nosotros hacíamos 2500 conexiones de cloaca por año porque sabíamos que era el servicio más atrasado. Hicimos la revolución del agua potable en la ciudad y llegamos prácticamente al 98% de agua potable. Los servicios públicos para nosotros siempre fueron una prioridad: nadie pavimentó tanto en la historia de Olavarría como pavimentamos en nuestras gestiones. Esto para nosotros son prioridades. Cuando hay recursos se hace y se orientan los recursos para la inversión porque eso genera trabajo, genera mano de obra y mejora la calidad de vida."

Por último destacó: "Queremos buscar soluciones a los problemas del presente y pensar la ciudad del futuro."