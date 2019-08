Volanteada en el centro de la ciudad "por la ciencia y la tecnología"

134037

Información General

Se realizó este miércoles por la mañana bajo el lema #NoaLaExtinciónDeLaCienciaArgentina. Se da en el marco del Segundo Cabildo Abierto. El primero tuvo lugar a fines de mayo.



En el marco del Segundo Cabildo Abierto por la Ciencia Argentina, representantes de las Facultades de Ingeniería y Sociales, realizaron una volanteada "por la ciencia y la tecnología". Cabe recordar que la primera actividad tuvo lugar el pasado 22 de mayo.

La protesta se enmarca en una iniciativa de las unidades ejecutoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) bajo el lema #NoaLaExtinciónDeLaCienciaArgentina. Por esto, se decidieron hacer movilizaciones para visibilizar ante la población la situación que aseguran atraviesa el sector.

Rocío Guichon es becaria del Conicet de la Facultad de Ciencias Sociales y habló con El Popular Medios. Destacó que "la situación de la ciencia en este momento es de un desfinanciamiento que tenemos una reducción del 39% del presupuesto nacional desde el año 2015".

A su turno, Augusto Oliván, también becario, expresó que una de las principales problemáticas es que "se está desmantelando la faceta pública de la ciencia y los científicos tienen que jugársela por otro lado".

El mismo aclaró que algunas unidades "no pueden pagar los servicios básicos y por lo tanto no tienen luz y la gente no puede ir a trabajar" al tiempo que se refirió a que "si no llega la plata, no podés ir a investigar y no podés producir conocimiento científico".