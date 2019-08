Decomisan carne en una fábrica de pastas para averiguar su procedencia

134040

Policiales En Pueblo Nuevo

El comercio está ubicado en en la intersección de Bolívar y Chacabuco. La carne no habría pasado por los controles obligatorios y se trataría de un animal completo.



Este miércoles al mediodía, personal policial y efectivos del Comando de Prevención Rural decomisaron carne sin documentación de una fábrica de pastas ubicada en Pueblo Nuevo, en la intersección de la calle Bolívar y Chacabuco.

Sería un animal completo el que hallaron y fiscal Lucas Moyano a cargo de Delitos Rurales, confirmó que "debemos investigar para saber si la carne tiene alguna conexión con algún abigeato".

"La carne no pasó por los controles obligatorios, ni por frigoríficos ni por ningún matadero" expresó el fiscal Moyano. Además comentó que de no encontrar ninguna relación con algún ilícito el comercio incumplió con una ordenanza municipal por no pasar por los controles debidos.



Moyano expresó que "aquel productor rural que sufrió algún robo de carne vacuna debe acercarse y denunciar".



El comercio, además de fabricar pastas se encarga de realizar comidas para llevar. En la causa interviene la ayudantía de Delitos Rurales coordinada por Juan Mañero que depende de la UFI Nº 19 a cargo de Lucas Moyano.