Nativa Seguros lanza su espacio de Responsabilidad Social Empresarial

Información General

Disertarán el máximo referente del Observatorio Vial Latinoamericano, Fabián Pons y los directores del newsletter "Tiempo de Seguros". La charla estará orientada específicamente a los estudiantes que están a punto de obtener su licencia de conducir y a futuro, habrá activiodades para los niveles Inicial y Primario.

En lo que constituye el virtual lanzamiento de su programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Nativa Seguros impulsa para mañana jueves de 9.30 a 12.30 una charla sobre Seguridad Vial que ofrecerán renombrados expertos en el área, como Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam) y referentes de "Tiempo de Seguros".



Los principales destinatarios de este encuentro serán "adolescentes próximos a obtener por primera vez la licencia de conducir", describió la presidente del Directorio y responsable legal de la compañía, Dra. Marina Fal. Según sus declaraciones, se trata de "un programa que enfoca la concientización de lo que significa la conducción de vehículos, que cuando no se respetan las normas de seguridad vial, se asimila a la utilización de un arma de fuego. Porque la potencialidad dañosa que tiene la conducción de un vehículo en forma anti reglamentaria, causa muchísimos daños y muertes y lesiones". De allí que esté enfocado a los adolescentes para que "se concienticen de lo que significa obtener una licencia para conducir".



Después, advirtió que "los jóvenes están interesados en cobvrar conciencia", pero si no lo están, "deben estarlo. Es un deber ser. No se trata de ´me gusta´o ´no me gusta´; No es voluntarismo; esto es un deber ser porque hay una norma que debe cumplirse porque significa vivir en sociedad. No causar daños al otro, es una regla fundamental de la convivencia humana".



A su turno, el gerente del Sector Comercial y Marketing, Lucas Menzano, indicó que "tenemos confirmados 14 colegios del Partido, no sólo de la planta urbana, sino también del cordón serrano. Hay ya confirmados 850 alumnos próximos a obtener su carnet de conducir, es decir, de 5º y 6º año del nivel secundario, más representantes de la ciudad, como el cuerpo de Bomberos, Municipio, Policía, servicios de Emergencia e incluso familias, así que creemos que vamos a super las mil butacas del Teatro", que también estará abierto a los vecinos que quieran profundizar en el tema.



"Este es el comienzo de un programa integral de Responsabilidad Social Empresarial que la compañía ha emprendido a partir de 2019 y puntualmente este mes", definió Lucas Menzano, para referenciar luego que "alcanza a más de 250 productores en las provincias donde hoy tenemos cobertura, que son Río Negro, La Pampa, Santa Fe, la Provincia de Buenos Aires y próximamente también Neuquén" y por ello, "invitamos a todos los productores y a todos los referentes de la compañía, a poder copiar este modelo de acción en sus localidades".



¿Por qué un programa de Responsabilidad Social Empresarial? "Nos movió, en primer lugar, el dato de la realidad de la cantidad de siniestros viales que a nivel país se lleva 20 vidas por día, se lleva 10 mil millones de dólares en términos económicos y en la ciudad, la cantidad enorme de siniestros que verificamos como compañía de seguros" que claramente "se incrementa", aseguró la Dra. Fal. Sin embargo, "también debemos reconocer que desde el punto de vista municipal se hacen cosas en función de prevenir el siniestro. Por ejemplo, la senda peatonal ha sido un regulador fundamental para que el peatón cruce en forma reglamentaria y para que el automovilista respete las señales de tránsito. De hecho, gente de otras ciudades nos ha comentado cómo se respeta al peatón en Olavarría". Y "ahora mismo, se estan haciendo bicisendas para que las bicicletas estén mejor resguardadas. Entonces, son pasos mancomunados tanto desde el gobierno municipal, desde las asociaciones intermedias y las empresas: obviamente el receptor final tiene que ser el ciudadano, para que en forma individual tome conciencia de lo que significa prevenir y resguardar el accidente de tránsito".



Sobre la decisión de convertir a los adolescentes en los principales destinatarios de la charla de mañana, Menzano dijo, finalmente, que "consideramos que esta acción tiene que estar dirigida a toda la comunidad, pero hay un punto de partida, y entendemos que es el adolescente próximo a adquirir su carnet de conducir por primera vez. Y en una segunda etapa vamos a abordar a los niños de Inicial y de Primaria".



Y cerró con el dato de que "desde la compañaia estamos desarrollando una comunicación 360, y esto abarca a los medios digitales y los tradicionales; también estamos desarrollando un espacio en nuestro sitio web, que va a funcionar como una biblioteca de consulta digital, de la que se podrán extraer la guía de manejo, que es el material teórico necesario para rendir el examen, comunicación destinada a prevenir y a controlat los accidentes de tránsito. Así es que estamos emprendimiento un camino del que no sabemos cuál es el punto de llegada".