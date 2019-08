Federico Aguilera espera las PASO con un optimismo sin exageraciones

134049

Entrevista con el concejal y precandidato a intendente por el Frente de Todos. Sus expectativas electorales en el tramo final de la campaña. Sus propuestas, área por área.

Daniel Puertas



El precandidato a intendente por el Frente de Todos, Federico Aguilera, se mostró moderadamente optimista respecto de sus posibilidades electorales en una entrevista realizada a pocos días de las PASO y basó su optimismo en la "buena recepción de nuestra propuesta" por parte de la gente. Además optó por poner el acento en la bondad de sus propias propuestas en lugar de criticar a sus adversarios en lo que pareció ser parte de la base de su estrategia de campaña.



Cuando se lo consultó sobre las razones que podría tener el votante para elegirlo por encima de dos candidatos como José Eseverri, que gobernó la ciudad por dos períodos, y Ezequiel Galli, actual mandatario, Aguilera planteó que "en principio, tengo la experiencia previa que me dan los seis años que llevo como concejal. Eso me permitió conocer la gestión pública, el funcionamiento de la Municipalidad. Además, conocí y canalicé las necesidades de los vecinos. Llevo diez años en el mundo de la política y en ese tiempo pude adquirir una gran experiencia territorial, interactuando con la gente, con un diálogo activo, permanente, algo que da un conocimiento certero de la realidad".



Agregó que "por otra parte, a lo largo de todos estos años creo haber dirigido mis acciones demostrando coherencia, además de fuertes convicciones y honestidad. Todo eso es lo que voy a volcar en la gestión municipal".





Admitió la existencia de cierta euforia en sus adherentes, sobre lo cual dijo que "advertimos en la gente una seguridad de ganar sorprendente, se percibe una gran confianza y una buena recepción de nuestra propuesta. Vemos que han depositado fe, esperanza, en nuestra expresión política".



Se permitió entonces una única crítica sobre la actual administración, señalando que "a nuestro entender, a la gestión de Ezequiel Galli le faltó ese plus que necesita Olavarría para aprovechar sus recursos naturales, que van desde la minería hasta la ganadería, además de la innegable capacidad de su población que ha generado un modelo de desarrollo. Se podrían haber hecho cosas para aprovechar este perfil productivo, diversificando la actividad. No puede ser que no haya un matadero municipal, que no se haya desarrollado la actividad turística".



A su juicio, "falta un proyecto local. Financieramente se depende de los recursos que se envían desde otros niveles, esto indica que hay una mala gestión de los recursos".



Aguilera sostuvo que "hay que ser capaz de administrar los recursos para ponerlos al servicio de las población. Nosotros hemos notado cierta propensión a privatizar servicios que podrían ser prestados por el Estado municipal o entregar otros que podrían estar a cargo de empresas locales a firmas de afuera. Se debe tomar conciencia de que hay que poner en valor a las empresas locales".



Ejemplificó señalando que "un servicio que podría prestar el Municipio es el estacionamiento medido, con un istema modernizado, claro está, convocando a la participación de la facultad. Hay muchos recursos que se generan aquí y deberían quedar en Olavarría".



En cuanto a la elaboración de su propuesta electoral, puntualizó que "algo muy importante" que consiguieron "es la conformación de nuestros equipos técnicos, integrados por más de cincuenta profesionales entre los que hay arquitectos, médicos, abogados, antropólogos, que aportan una mirada social muy importante, que ayudan a amalgamar las voluntades". De ese grupo de profesionales surgieron las bases de la propuesta electoral del Frente de Todos a nivel local.



Federico Aguilera entró de lleno en esa propuesta asegurando que desde el Municipio "se puede aportar mucho a la educación, nosotros pensamos poner a funcionar bien a a las unidades de gestión distrital, de las que participan gremios docentes y de auxiliares, inspectores, municipio, que debe definir la política pública de educación. Pensamos construir residencias estudiantiles en la ciudad para alojar a estudiantes de las localidades y poblaciones rurales del Partido. También tener residencias estudiantiles en ciudades universitarias donde se dicten carreras que no haya en Olavarría para alojar a los estudiantes olavarrienses que vayan a estudiar allí".



Agregó que "también es fundamental articular la con los sectores productivos, en lo que deben cumplir un rol importante el centro de formación profesional, el Iteco, la Universidad para formar los recursos técnicos que necesita la producción local".



Añadió que también "es necesario crear un sistema de becas para terminalidad de estudios secundarios y superiores. Todos sabemos que eso es muy importante para la inserción laboral".



Perspectiva de género



Una de las bases de la plataforma electoral del Frente de Todos para Olavarría es la perspectiva de género, una cuestión todavía novedosa en la política argentina.



Al respecto, Aguilera recordó que "en 2015 presentamos una ordenanza que fue aprobada creando una partida presupuestaria destinada a atender la cuestión de la violencia de género. Esa norma, de avanzada en la Provincia, permitió que existan recursos propios para atender esta problemática y para tener una Dirección de Políticas de Género".



Subrayó que "para nosotros es fundamental crear un registro estadístico de los casos de violencia contra la mujer que nos permita diseñar las políticas adecuadas. Creemos que hay que ampliar el refugio para las victimas de la violencia y crear otro. Hay que reforzar los programas que promueven la inserción laboral de las víctimas, además de otorgar subsidios para las mujeres que no pueden superar su situación".



Finalmente, enfatizó que "en nuestra administración todas las políticas del Municipio estarán atravesadas por la perspectiva de género".



Una de las áreas a las que mayor atención presta Federico Aguilera es a la salud pública. Sobre el tema aseguró que en caso de acceder al gobierno municipal "encararemos dos acciones básicas: la descentralización, poniendo de relieve a los centros de atención primaria para salir del modelo del hospital centralizado, y la prevención. Vamos a crear la figura del promotor comunitario de salud y habrá una fuerte articulación con la facultad de Medicina local, ya que debemos aprovechar los importantes recursos que tenemos en Olavarría. También hay que descomprimir la demanda que pesa sobre el Hospital llevando adelante internaciones domiciliarias, ambulatorias, de forma de dejar camas libres para internaciones de pacientes con patologías más graves".



La seguridad

Federico Aguilera también planteó los lineamientos de su propuesta en una de las áreas más sensibles para lña población: la seguridad.



Sobre ese tema adelantó que "en materia de políticas de seguridad pública, creemos fundamental llevar adelante trabajos de prevención del delito. Por ejemplo, mejorando sustancialmente la iluminación en los barrios, colocando más luminarias, mejorando el mantenimiento de los espacios verdes, el espacio público. La experiencia internacional indica que eso no sólo mejora la calidad de vida de los vecinos sino que favorece la seguridad". Tras ese planteo sobre la influencia del urbanismo en las políticas de seguridad ciudadana abordó una cuestión mucho más debatida: "nosotros pensamos en un programa de refuerzo de las patrullas que recorren la ciudad. Actualmente la ciudad está dividida en diez cuadrículas y cada una de ellas cuenta con un móvil. Hay que aumentar la frecuencia de los patrullajes".



Agregó que "además es fundamental la creación de un Observatorio de Seguridad Ciudadana. Del análisis de los datos obtenidos se podrán diagramar las políticas de seguridad. También es necesaria la descentralización de la Policía, hoy todo está centralizado en las comisarías Primera y Segunda y habría que llevar dependencias a los barrios".



Concluyó señalando que "pero más importante para la seguridad es implementar políticas de contención social para jóvenes y adolescentes. La delincuencia está directamente vinculada con la desigualdad social y a eso es donde se debe apuntar. Nosotros pensamos en medidas de mediano y corto plazo pero también en las de largo plazo. Creemos que la Policía local es importante y que hay que impulsar el trabajo conjunto de las policías local y provincial, de modo de aprovechar mejor los recursos humanos y materiales. Hoy vemos que la Policía está focalizada en el centro de la ciudad y se descuidan los barrios".



La Cámpora



Integrante de la agrupación juvenil La Cámpora, de la que forma parte, Federico Aguilera habló de las críticas, a veces hasta desatinadas, que le hacen a la organización.



Para él, "la demonización de La Campora también forma parte de una estrategia política pergeñada por la derecha, es decir, por Cambiemos. El objetivo es esmerilar la imagen del peronismo, desprestigiar a Cristina. En los tiempos de Juan Domingo Perón era el cabecita negra, hoy es La Cámpora el símbolo de ese peronismo que molesta a la derecha y que se pretende utilizar para atacar a Cristina Fernández de Kirchner y a un proyecto político".



Agregó que "todo lo que dicen se derrumba con el simple contraste con la realidad. En 2015 decían que si el kirchnerismo perdía las elecciones La Cámpora iba a desaparecer porque dependía del Estado. No sólo no desapareció sino que creció más todavía. Cosas como las que dice Elisa Carrió son directamente ridículas, como cuando habla de las armas que según ella se acumulan. Dicen cosas graves sin la más mínima prueba. No es la primera vez que utilizan estas tácticas y seguramente no será la última".



Sociólogo frustrado



A los 33 años, Federico Aguilera puede convertirse en uno de los intendentes más jóvenes que haya tenido Olavarría. A diferencia de sus dos principales competidores, Ezequiel Galli y José Eseverri, ambos abogados, Aguilera no pudo seguir estudios universitarios por razones económicas.



Si José Eseverri fue llevado de la mano por su padre Helios en los primeros tramos del camino político y Ezequiel Galli fue impulsado a una candidatura por Jorge Larreche, el amigo de su padre, el precandidato del Frente de Todos eligió por su cuenta entrar en el resbaladizo terreno de la política con veintipocos años.



El cuenta que "cuando terminé el secundario mis padres no me podían pagar los estudios de sociología, que era mi carrera elegida, en otra ciudad. Además, imaginate cómo tomaron que yo dijera que quería estudiar esa carrera" Por lo tanto, "empecé a trabajar, casi siempre en cosas vinculadas con el comercio. En una heladería, también fui pizzero".



Pero las trampas de la vida no sólo frustraron su vocación de sociólogo: "además me interesaba el periodismo deportivo, pero pensaba hacer un curso de locutor y cuando fui ya había terminado y no volvieron a hacerlo".



Finalmente, decidió retomar estudios en Azul, donde comenzó a estudiar el profesorado de Geografía.



Dejó sin rendir algunas materias del último año. La política y la gestión pública desde el Concejo Deliberante comenzaron a absorber todo su tiempo.



"No cumplieron"



En un breve sobrevuelo sobre la política nacional, Federico Aguilera se refirió a unas declaraciones del presidente Mauricio Macri. Al respecto, señaló que "lo que dijo el Presidente a sus seguidores de que digan que lo van a votar sin dar explicaciones es una estrategia de campaña. Se han dado cuenta de que no tienen nada para mostrar más allá de pobreza, recesión, desempleo".



En el mismo sentido, subrayó que "no cumplieron nada de lo que prometieron. Hablaron de pobreza cero y la llevaron a más del 35 por ciento de la población, dijeron que los trabajadores no iban a pagar impuesto a las Ganancias y aumentaron el número de personas que deben pagarlo. Dijeron que no iba a haber grandes aumentos de tarifas y vinieron todos los tarifazos que estamos sufriendo. No tienen nada para proponer o mostrar, por eso apelan al voto emocional y tratan de generar odio".