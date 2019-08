A pesar del nuevo aumento, el consumo de cigarrillos no baja

134058

Información General Desde el lunes ya rige en todo el país

Es el cuarto incremento en lo que va del año. Algunas de las marcas más reconocidas ya superan los 100 pesos. A través de las entrevistas realizadas por EL POPULAR se llegó al dato de que la venta de cigarrillos sueltos ha crecido intensamente.

A partir del último lunes se registra una suba del 6% en el precio de los cigarrillos, según lo dio a conocer la tabacalera Massalin Particulares en un comunicado oficial. De esta manera se llegó al cuarto aumento en lo que va del año y algunas de las grandes marcas superan los 100 pesos, entre las que se encuentran Parliament, Virginia S. Superslims y Benson & Hedges.



Esta situación repercute de distintas formas y varía dependiendo de cada negocio. Por esta razón, EL POPULAR indagó sobre el tema y fue en busca de la palabra de los comerciantes olavarrienses que se encargan de vender este producto.



"La gente se queja, pero sigue comprando", es una de las expresiones constantes que se mantuvieron a lo largo de las distintas entrevistas realizadas a varios kiosqueros de la ciudad. El valor de los cigarros Marlboro Box de 20 ascendió a los 100 pesos, lo cual significa que si una persona consume al menos un atado por día, su gasto mínimo al llegar fin de año será de 14.700 pesos.



Aquí es necesario aclarar que, según la resolución N°110/1991 del Ministerio de Economía, las tabacaleras imponen los precios del producto y luego los negociantes que vendan dichos productos no podrán modificar sus importes. Sin embargo, esta orden no se cumple al pie de la letra, por lo que los valores varían dependiendo del comercio.



"Por ahora es mínima la baja del consumo que se nota. Normalmente cuando sube el precio, baja el consumo unos días y después la gente vuelve a comprar otra vez", aseguraron desde el Maxikiosco "Rayuela" que hace un año y medio funciona en la esquina de 9 de julio y Avenida Del Valle. A su vez, confirmaron que ha aumentado el nivel de venta de las marcas más económicas, mientras que las más reconocidas han caído.



Por su parte, los empleados de el Maxikiosco que funciona las 24 horas del día, desde hace más de dos años, en España y Del Valle afirmaron que "el consumo no bajo, aunque si hubo un cambio de marcas, es decir, la gente va a lo mas económico".



En referencia a esto, desde el kiosco 24 horas, que se ubica en Rivadavia y Belgrano, se sumaron a esta posición y manifestaron que "el consumo no ha bajado, pero la gente compra los cigarrillos más económicos".



"A nosotros no nos influyó en nada el aumento, ya que el fumador sigue fumando valga lo que valga", fueron las palabras del dueño del conocido Kiosco "Tranquilo Cacho", que se encuentra en la esquina de Alsina y Sargento Cabral y ya lleva 9 años de antigüedad, tras sentenciar que "el consumo de las marcas más caras ha bajado, mientras que el de las más baratas ha subido".