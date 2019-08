Azul: cerró una papelera cooperativa

134087

Información General

"Trabajábamos para pagar servicios" dijo el referente de la Cooperativa de Trabajo "Pachi Lara". Entre 10 y 15 familias dependían de este emprendimiento.



Una papelera cooperativa debió cerrar sus persianas en la ciudad bonaerense de Azul como consecuencia de la crisis económica. "La luz y el gas han aumentado una barbaridad, llega un punto que no se aguanta más", dijo un referente de la sociedad.

"Teníamos clientes que nos han ofrecido dinero para ayudarnos para seguir"

"Hemos peleado hasta donde pudimos. Desde que empezamos con este gobierno fuimos cada vez para atrás. Llegó un punto que se hacía insostenible, trabajábamos para pagar servicios, nos estábamos endeudando entonces tomamos la decisión de cerrar porque no ya no se aguantaba más", le dijo el referente Elysen Pereyra al diario El Tiempo de aquella ciudad.

La cooperativista sostuvo: "La crisis no nos permitió seguir, no tenemos ayuda de nadie, el municipio no nos ayudó para nada, no nos quedó otra que cerrar".

"Teníamos clientes que nos han ofrecido dinero para ayudarnos para seguir, pero nosotros no podíamos meternos en cuentas ya que la producción no alcanzaba para cubrir los gastos de los servicios", agregó.

Azul es una de las ciudades del interior que se vio más afectada por la crisis en los últimos años por el cierre de comercios y pymes. Sin embargo, el golpe mayor para la economía local fue a fines de 2017 con el cierre de la planta en Azul de Fabricaciones Militares (Fanazul) que dejó más de 200 despidos.

"Lamento que no pudimos sacar adelante la planta y poder generar fuentes de trabajo para Azul. Cada vez hay más desocupados, cada vez más gente se tiene que ir de Azul porque no hay trabajo. Buscaré otro lugar para seguir peleando y esperar que algún día Azul cambie y vuelva a ser como el que hemos tenido", agregó Pereyra.

Fuente: (DIB)