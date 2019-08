Capacitación para equipos de trabajo del Municipio

134113

Durante miércoles y jueves se llevó a cabo una importante jornada de capacitación sobre metodología de trabajo para quienes cuidan en contexto de vulnerabilidad, en el Salón Rivadavia municipal, a cargo de profesionales de la Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual.



La jornada, impulsada por la Subsecretaría de Derechos, Igualdad y Oportunidades del Municipio, contó con la presencia del funcionario provincial Diego Cao, titular de la Dirección de Investigación y Registro Estadístico del Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual y estuvo a cargo de las sociólogas Nadina Rodríguez y Paula Soza Rossi, referentes de la mencionada área.



Este tipo de iniciativas responden a la necesidad urgente de replantearse las intervenciones de cuidado hacia las personas que forman parte de la población en contexto de vulnerabilidad -y hacia el interior de los grupos de trabajo municipales- y aprovechar estas herramientas específicas para la optimización del desarrollo de cada servicio, para que la tarea no sea devastadora, ya que, como afirmaron las capacitadoras, ¨al trabajar sobre la urgencia, las personas no pueden detenerse a repensarse para cuidarse, ya que su tarea profesional es el cuidar¨.



Las especialistas no sólo desarrollaron un amplio contenido teórico a lo largo de los encuentros, sino también que compartieron su recorrido por el ámbito estatal, en el intercambio con grupos de trabajo y en la aplicación directa de políticas públicas en territorio. Además, facilitaron ejercicios presenciales para que el grupo pudiese conectarse con sus emociones, vivencias, y representaciones personales y profesionales que les permitiesen visualizarse en su propio hacer, y aflorar la sensibilidad que implica el abordaje de situaciones problemáticas en contextos de vulnerabilidad.



Destacaron, entre otras cosas, ¨el derecho que tienen las personas que cuidan a otras personas, a recibir cuidados¨, y la necesidad de ¨reconocer que en nuestras prácticas como cuidadores y cuidadoras con las que trabajamos nos exponemos a problemáticas que pueden dañar nuestra salud...y realizar el ejercicio constante de establecer una distancia óptima y trabajar las frustraciones¨.