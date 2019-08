"Manejamos como vivimos: si queremos cambiar la forma de manejo, hay que cambiar la forma de vivir", reflexionó el presidente del Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam), Fabián Pons, en la previa de la charla sobre Seguridad Vial organizada por Nativa Seguros en el Teatro Municipal, que convocó a unos 800 estudiantes de 14 establecimientos olavarrienses próximos a obtener su licencia de conducir por primera vez, más referentes municipales, de Bomberos Voluntarios, fuerzas de seguridad y productores de la compañía.



Pons estuvo acompañado por el licenciado Fernando Tornato y Marcelo Deve, directores del newsletter "Tiempo de Seguros" y co conductores del programa radial "Tiempo de Seguros" en una jornada matutina que constituyó el virtual lanzamiento del programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la compañía de seguros local, que más adelante llegará a los niveles Inicial y Primario.

Alcohol y drogas, motos, velocidad, las cuestiones legales y las responsabilidades ante los siniestros fueron algunas de los temáticas abordadas en la ocasión, que comenzó con datos "de la realidad: que la franja etaria de 15 a 29 años se lleva el 24 y medio por ciento del total de las muertes. O sea, estamos perdiendo 1400 jóvenes por año, lo que representa más de dos guerras de Malvinas por año. Nos golpeamos el pecho por la guerra de Malvinas, y después perdemos estúpidamente en las calles, cada 365 días, el doble de las víctimas de Malvinas", comparó Pons.¿Cómo se logra crear conciencia entre la adolescencia, un período complejo para escuchar e incorporar datos de la realidad?- Es muy difícil. Uno de los puntos para modificar la realidad de la seguridad vial en la Argentina es trabajar en lo que es la concientización y la educación. El problema es que cuando uno empieza a trabajar en estos temas se da cuenta que esto va más allá, es mucho más profundo. La Argentina lamentablemente ha perdido valores culturales. Entonces, cómo se hace no para concientizar o para educar; cómo se hace para volver a generar valores culturales en la sociedad que se ha perdido y ese valor, el más importante en el tema de seguridad vial, es el respeto al prójimo. Hemos perdido el respeto al prójimo y es por eso que no respetamos un semáforo, no respetamos la prioridad de paso, no respetamos a un peatón o no nos respetamos a nosotros mismos. Eso va a ser muy difícil porque no es solamente trabajar en concientización, hay que trabajar en educación, en control, en sanción, en legislar...- Sin lugar a dudas; siempre decimos que manejamos como vivimos. Entonces, si queremos cambiar la forma de manejo, tenemos que cambiar la forma de vivir. Y esa (nueva) forma de vivir tiene que volver a rescatar valores perdidos, del ´primero usted´, de ´me importa lo que te pase´, de ser más solidarios pero de verdad en el día a día, de momento a momento. Eso es lo difícil de recobrar, y es muy difícil en una sociedad donde al joven, o al adolescente, le facilitan ciertas cosas que van en contrar de volver a recuperar esos valores culturales. Es una tarea compleja; seguramente la podrán disfrutar mis nietos si seguimos haciendo las cosas bien. Yo no lo voy a ver pero vale la pena el esfuerzo. Siempre ser pionero tiene el reconocimiento a futuro, si es que uno se lo merece. Pero hay que empezar en algun momento: eso es lo importante.¿Cómo estamos hoy en seguridad vial en el país? Hace un tiempo usted aseguró en una nota que no tenemos datos...- No tenemos datos. Es cierto.¿Y cómo se trabaja a partir de esa falta de indicadores?- La Argentina tiene un problema de raíz, muy profundo, que nos va a impedir a futuro modificar gran parte de la realidad vial: es que el tránsito no fue cedido a la Nación, sino que lo mantienen las provincias y en ese marco aparece la autonomía municipal. Entonces, cuando queremos hacer una estadística, le tenemos que pedir por favor a las 24 provincias que nos manden esa información, y se cruzan intereses políticos, intereses marketineros o en muchos casos, desidia. Así, es muy difícil contar con estadísticas: y solamente hablamos de contar muertos.