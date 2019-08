Kicillof pide al Gobierno que "actúe con mucha responsabilidad"

134249

Política

El ex ministro de Economía afirmó que en las elecciones primarias "la gente votó por una provincia distinta y por un gobierno que se ocupe de cambiar las prioridades".

El candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, pidió hoy que el Gobierno nacional "actúe con mucha responsabilidad" ante una reacción de los mercados tras las PASO de ayer, donde el candidato presidencial de su espacio, Alberto Fernández, se impuso por una importante diferencia.

Asimismo, el ex ministro de Economía afirmó que en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias "la gente votó por una provincia distinta y por un gobierno que se ocupe de cambiar las prioridades".



"Tomamos este resultado con mucha alegría y agradecimiento", expresó Kicillof en declaraciones a la prensa en la puerta de su casa, y analizó que "ninguna encuesta anticipaba una diferencia tan grande". Luego, manifestó que desde el Frente de Todos "ya pensamos en la nueva etapa que se abre".

El precandidato del Frente de Todos (FdT) obtuvo el 49,34% de los votos frente al 32,56% que alcanzó la oficialista María Eugenia Vidal, escrutados casi el 98,57% de las mesas de electores de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo al escrutinio provisorio, otras tres fórmulas, además del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, competirán en las próximas elecciones generales de octubre por la gobernación bonaerense. Se trata del candidato de Consenso Federal, Eduardo "Bali" Bucca, que obtuvo el 5,82 de los votos; el Frente de Izquierda y de Trabajadores, que lleva como candidato a Cristian Castillo, que lograba el 3,25% y el Frente Nos que lleva como candidato a Gustavo Álvarez que alcanzaba el 1,68% de los votos.

En este contexto, Kicillof consideró que en los comicios "hubo mucho voto positivo porque la gran mayoría de los bonaerenses quiere trabajo, producción, educación y salud para todos y eso es lo que indica esta elección".



El candidato peronista evaluó que "la provincia tiene mucha potencialidad" y destacó que, en el caso de triunfar en las elecciones generales de octubre, "las prioridades serán muy claras porque la gente me dice que no hay trabajo, que no hay crédito para la producción, que los comerciantes tienen grandes dificultades, que no puede pagar las tarifas, y el gobernador debe ocuparse de estas cuestiones".



Finalmente, dijo estar "muy contento" y pidió "llevar tranquilidad a la gente" y, cuando se le preguntó sobre la posible suba del dólar tras los comicios, dijo que espera que el gobierno "actúe con mucha responsabilidad", al tiempo que aclaró que "nosotros somos opositores, falta hasta octubre para tener un resultado". (DIB)