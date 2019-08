La demanda en las jugueterías está "tranquila" pero hay expectativas para los próximos días

134255

12.08 | Información General Día del Niño

Si bien las fuentes admitieron que hubo consultas en las últimas horas, insisten en que el movimiento crecerá en la previa a la celebración. Confirmaron que no se registraron "grandes cambios" en los precios de los productos.

El tercer domingo de agosto parece lejos pero, al mismo tiempo, bastante próximo. Es que en la mencionada fecha se celebrará un nuevo Día del Niño y las jugueterías olavarrienses tienen expectativas en cuanto a las ventas que pueden tener, ya que los regalos se compran con anterioridad a la fecha. En este contexto, permanece la calma pero hay ilusión para lo que viene.



El día especial de niños y niñas está a punto de llegar, con una celebración que siempre reclama de regalos y obsequios para todos ellos. Entonces, ante éste panorama, las jugueterías son quienes están más atentas, con claras expectativas en relación con lo que puede suceder en el rubro con las ventas y el movimiento comercial.



Según las fuentes consultadas por El Popular, las jugueterías locales permanecieron con calma durante los días que pasaron. Sin embargo, las ilusiones crecieron cuando se refirieron a lo que puede pasar en la próxima semana, sosteniendo que los regalos "siempre" se compran en los últimos días previos a la celebración por el Día del Niño. En este sentido, esperan que la calma de su mercado -viene en baja hace un tiempo- se altere por un repunte de ésta fecha especial.



"Está tranquilo pero siempre es igual. El furor llega dos días antes de la celebración, donde nosotros aprovechamos para abrir en horario corrido", sostuvieron desde Entretenerte, una juguetería céntrica olavarriense. "Algunas consultas siempre hay por éstos días, analizan los precios de los regalos que quieren sus hijos", agregaron.



Desde Gales, otro comercio local, la mirada fue similar a la mencionada anteriormente. "Hay movimiento por éstos días, de a poco, pero siempre lo más fuerte viene más adelante, en los días más próximos a la celebración", comentaron. "Ésta semana se nota que viene el Día del Niño, pero la última siempre es la más fuerte", insistieron.



Entonces, en tal situación, hay gente "más organizada que viene y compra con anticipación, pero claramente no es lo común".



Más allá de lo dicho, los comerciantes hablaron de circunstancias que pueden perjudicar las expectativas creadas por éstos días. "Ojalá que el feriado del lunes 19 no nos juegue en contra. Si muchos aprovechan el fin de semana largo para viajar, estamos en problemas", sentenciaron. "Otra complicación puede ser la altura del mes, ya que éste año el Día del Niño se celebra el domingo 18", agregaron desde Entretenerte.



Precios y compras



Al momento de realizar la compra para confirmar el regalo para el Día del Niño, el precio siempre es materia analizable para el posible cliente. Y en este aspecto, según confirmaron las fuentes, los regalos se ubican en una amplia franja de valores: se pueden conseguir algunos desde 500 pesos y otros pueden llegar a 4.000 o 5.000 pesos.



Al mismo tiempo, éstos precios no demostraron grandes modificaciones desde que inició el 2019. "No hubo importantes cambios, sólo en los juguetes importados, alteraciones que siempre se justifican por las variaciones del dólar. Pero a nivel general se mantuvieron durante todo el año", comentaron desde Entretenerte.



Desde Gales realizaron un análisis similar en relación con los precios de los juguetes. "El precio del importado siempre fluctuá según el movimiento del dólar. Eso siempre fue y será así. Pero depende en gran medida del importador, por eso hubo algunos juguetes que aumentaron mucho durante éste año y hubo otros que aplicaron muy poco", detallaron.



En cuanto a las formas de pago, desde todos los comercios consultados coincidieron en que el uso de la tarjeta es la principal opción. "Con las tarjetas están las posibilidades de 3, 6 y 12 cuotas sin interés, posibilidades que son aprovechadas y que serán mayormente aprovechadas durante la semana que viene porque la gente no cuenta con dinero en efectivo para realizar este tipo de compras", señaló un comerciante.



"Se usan ambas formas, pero las tarjetas se están moviendo muy pero muy bien", agregaron desde el comercio Gales. "Si bien a nosotros no nos sirve en un cien por cien, el hecho de las cuotas sin interés mediante el uso de la tarjeta colabora para mejorar el movimiento, algo que necesitamos con urgencia debido al año que estamos pasando. Ojalá que sea un buen Día del Niño para nuestro rubro", cerró el propietario de otro importante comercio local de juguetería.