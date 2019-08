Vidal anticipó una "etapa de escucha" y explicó por qué no llamó a Kicillof

134262

12.08 | Política

La gobernadora María Eugenia Vidal en conferencia de prensa dijo estar "preocupada por lo que está pasando" y anticipó que hasta octubre recorrerá la provincia para "escuchar más a los bonaerenses que ayer dijeron que no están conformes".

"Escuchamos que hubo bonaerenses que dijeron que no están conformes y a ellos quiero decirles que no me voy a cansar de recorrer la provincia escuchándolos", dijo Vidal en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal. Acompañada por su vice,, agregó que para su espacio "reconocer errores no es una debilidad, sino una fortaleza" y, aunque dejó abierta una posibilidad para su espacio al asegurar: "Todavía nos queda una instancia más de escucha que es octubre".

"La elección de ayer nos está diciendo que tenemos que escuchar más, incrementar nuestros encuentros para corregir lo que haya que corregir", agregó la Gobernadora. Y siguió: "La tarea no es buscar culpables si no escuchar".

Vidal se refirió también a la disparada del dólar y aseguró que "esta devaluación de hoy va a tener impacto". Por eso, anticipó que su equipo preparará medidas para "acompañar a las familias que más lo necesitan y reforzar el trabajo con municipios y referentes sociales".

"El mundo también se expresó y tenemos que ser todos más responsables que nunca. Creo que los argentinos no queremos volver a situaciones del pasado y poner en riesgo la gobernabilidad", agregó sobre la situación actual de Argentina. Y sostuvo que todas las fuerzas políticas tienen la responsabilidad de mantener la institucionalidad.

Sobre el triunfo de Axel Kicillof, reveló que no mantuvo ningún tipo de contacto y explicó: "No hubo comunicación con Kicillof, ayer fue una instancia de candidaturas no de definición de cargos. Pero si en octubre se repite, por supuesto me comunicaré con él".



