PASO 2019: ¿qué hacer si perdiste el troquel de la votación?

Si el elector que perdió el troquel no figura en el Registro de Infractores al Deber de Votar, no requerirá hacer ningún trámite, según el sitio de la Dirección Nacional Electoral.

En cambio, si ese ciudadano figura en ese registro, deberá reclamar ante la Justicia Nacional Electoral y requerir que se verifique su firma en el padrón de la mesa en la que votó. El reclamo podrá hacerse por Internet o personalmente, en la Cámara Nacional Electoral o en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal con competencia electoral correspondiente al domicilio del votante.

El Registro quedará constituido por la nómina de los electores nacionales mayores de 16 años y menores de 70 años que no hayan emitido el voto, ni hayan justificado su no emisión, indicándose en cada caso si se ha pagado o no la multa correspondiente.