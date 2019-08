El sábado será feriado nacional y el lunes día no laborable

134269

El 17 de agosto se conmemora la muerte del General San Martín. Ante las dudas surgidas por la cuestión, hay que tener en cuenta que un día no laboral no es un día feriado, y que los empleados puedan gozar de ese día libre depende exclusivamente del empleador.

El calendario 2019 indica que el 17 de agosto, fecha en que se conmemora el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, cae sábado, por lo que se generan dudas sobre si se corre o no el feriado.



En consecuencia, el Ministerio del Interior determinó que el sábado 17 sea un día feriado y que el lunes 19 sea un día no laborable con fines turísticos.



Pero hay que tener en cuenta que un día no laborable no es un día feriado, y que los empleados puedan gozar de ese día libre depende exclusivamente del empleador.



El próximo sábado se conmemora el "Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín". El próximo -y último- feriado "puente" del año, o "día no laborable con fines turísticos", será el 14 de octubre.

Entonces, en caso de trabajar ese lunes, el empleado no cobrará el 100% del valor de las horas trabajadas (es decir que no cobrará doble esa jornada) sino que será como un día como cualquier otro.

Por el contrario, si el empleador no requiere que sus empleados asistan al trabajo igual les tendrá que pagar el día como si fuese cualquier otro en el calendario.