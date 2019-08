Votaron 618 internos en las cárceles del Complejo Penitenciario Centro Zona Sur

134287

Información General

Los internos procesados alojados en las Unidades Penales N°2, 27 y 38 de Sierra Chica y 17 de Urdampilleta cumplieron con la jornada ciudadana con total normalidad.

En las 57 unidades penitenciarias bonaerenses fueron autorizados a votar en las PASO 27.037 presos.

En las 57 unidades penitenciarias bonaerenses fueron autorizados a votar en las PASO 27.037 presos. En principio solo lo pudieron hacer aquellos que están procesados sin condena firme, salvo que a pesar de su situación judicial (una sentencia en su contra) sigan en el padrón electoral.

Las boletas que la Justicia Electoral distribuyó en las cárceles de todo el país son diferentes a las que usaron los ciudadanos en libertad. Los internos solo pueden votar por cargos nacionales, es decir que eligieron entre todos los precandidatos a presidente, vicepresidente, senador y diputado a través de un sistema de boleta única donde se establecen tantas divisiones como agrupaciones políticas participaron de la elección y un espacio para marcar el voto.

Votaron detenidos que al momento de la elevación de los listados desde la Dirección General de Asistencia y Tratamiento del SPB a la Cámara Electoral transitaban la situación judicial de procesados. En tanto que a los presos que estaban habilitados para votar y decidieron no hacerlo, les fue entregada una constancia de "no voto", donde tiene que firmar el interno y la autoridad de mesa.

En la Unidad N° 38 votaron 146 internos en las mesas 78 y 79; en la Unidad N° 27 fueron 51 detenidos los que concurrieron a la mesa 63; en la Unidad 17 sufragaron 207 detenidos habilitados para emitir el sufragio, las mesas 86 y 87 formaron parte de las 96 urnas que se destinaron al Partido de Bolívar. En tanto que en la Unidad 2 se establecieron las mesas Nº 22, 23 y 24 donde votaron 214 internos.

Franco fue uno de los electores, trabaja realizando la limpieza de la Unidad 2 y es la segunda vez que vota estando detenido: "me toco votar en la mesa N°22, antes de hacerlo me interioricé y charlé con mi familia sobre las propuestas de los candidatos. En lo personal me gusto votar, poder ejercer mi derecho a votar, opinar, me hizo sentir parte de la sociedad", amplió después de emitir su voto.