José Eseverri: "Ya iniciamos un camino al corte de boleta"

13.08 | Política

El candidato a Intendente José Eseverri, horas después de las elecciones PASO, se refirió a los resultados del domingo y analizó las perspectivas de cara al mes de octubre.

"En octubre habrá una localización de las elecciones donde se van a discutir las intendencias en función de algo que ya ha quedado resuelto que es lo Nacional y Provincial. Dentro del marco de polarización nosotros verificamos una buena elección y en este marco de polarización ya iniciamos un camino al corte de boleta que nos hace ser optimistas de cara a octubre", dijo el candidato a Intendente Municipal quien continuará realizando recorridas en distintos barrios de Olavarría y localidades junto los candidatos a concejales e integrantes de todos los equipos técnicos.



"La gente, el domingo, quería castigar a Macri. Hubo un voto bronca que estaba oculto", sintetizó el ex Intendente Municipal.



Frente a esto manifestó: "Lavagna tiene la posibilidad de instalarse como una opción frente a un gobierno que no ha podido canalizar la voluntad de los argentinos y ha fracasado en la gestión pública. Es un gobierno que fracasó y fracasó ante los ojos de la gente. Lavagna aporta experiencia y racionalidad que es lo que necesita la argentina. Lavagna tiene un espacio importante en el votante porque se va a sentir más liberado".



"El único capital que, hoy por hoy, tenía la gestión de Cambiemos era estar alineado al Gobierno Nacional y Provincial y hoy ya no lo están más. Me parece que la ciudad va a elegir y en esa elección va a optar por la autoridad política, capacidad de consenso, capacidad de resolver los problemas, experiencia y nosotros le podemos ofrecer eso a la sociedad", indicó el ex Intendente.