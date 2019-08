Estacionamiento medido: polémica por folletos que difunden acerca de los derechos para discapacitados

134298

Información General Vecinos olavarrienses criticaron la campaña que realiza Soluparking S.A., empresa a cargo del servicio

Según derechos internacionales, las personas con discapacidad están exentos de pagar el servicio al presentar en el vehículo el símbolo internacional de acceso. Olavarrienses denunciaron que la empresa "no favorece" al uso de esos derechos.



Las personas con discapacidades tienen determinados derechos que, lógicamente, no pueden ser alterados bajo ninguna forma. La Ley 19.279, específicamente, establece entre varios derechos la llegada al símbolo internacional de acceso para vehículos de personas con discapacidad. Este beneficio, que es para cualquier automóvil donde la persona con discapacidad sea transportada, permite el libre estacionamiento del mismo sin tener que abonar las tasas municipales de estacionamiento.

La entrega de folletos por parte de los empleados de Soluparking S.A., la empresa a cargo del estacionamiento medido, creó polémica entre los vecinos olavarrienses. Según éstos, la mencionada firma está llevando a cabo una campaña para "alterar" la vigencia de los derechos que tienen las personas con discapacidad, quienes están exentos a pagar el servicio.

En este contexto, Soluparking está repartiendo "polémicos" folletos que generaron críticas entre los olavarrienses, sobre todo en aquellos que utilizan este derecho exclusivo. "Hagamos uso y no abuso de nuestros derechos", dice el folleto, tal vez la frase más criticada por vecinos. También señala varios puntos a respetar para que tenga validez y ofrece una "confusa" explicación al respecto, según las críticas.



Críticas



Ricardo de Beláustegui, integrante de la Asociación Ola Inclusión, fue quien tomó la voz para criticar los folletos. "Argentina adhiere a la Convención Internacional de los Derechos para Personas con Discapacidad, por lo tanto lo que dice la convención se tiene que respetar y uno de sus artículos habla de accesibilidad al estacionamiento, peajes y todo lo que tenga que ver con el traslado de la persona", sostuvo en el inicio.



"Tengo un hijo menor con discapacidad y usamos el símbolo internacional de derecho al libre acceso, el cual marca que toda persona con discapacidad tiene iguales oportunidades por los beneficios que propone el Estado", agregó. "Desde que mi hijo Jaime nació, con la familia tomamos la postura de hacer respetar sus derechos como un ejemplo para las otras familias", afirmó.



En relación con lo que sucede en el estacionamiento medido local, Ricardo de Beláustegui comentó que mantuvo un contacto con un empleado de Soluparking y la respuesta fue que "hay gente que abusa del uso del derecho y por eso reparten los folletos, pero que la idea no era ubicarlos en todos los autos".



"Pero el folleto está mal redactado, habla de un no abuso de nuestros derechos, cuando el abuso de derechos no existe. Los derechos se ejercen o no se ejercen, pero no existe el abuso. Y ponen información errónea también, con confusiones. No te pueden decir que estás haciendo abuso, es un apriete", lamentó.



Al mismo tiempo, admitió que "hay gente que pide prestado el auto o hace otras maniobras para no pagar, pero la empresa tendrá que evaluarlo y utilizar otras herramientas de control, pero ésta no es la forma".



Entonces, para Ricardo de Beláustegui no pasa por una cuestión económica, sino por un respeto de los derechos. "Me da bronca porque están avasallando derechos y no corresponde; hay familias que no pueden pagar el servicio y tiene una persona con discapacidad en la familia, a la cual tienen que llevar a diez lugares en un día y le están cobrando el estacionamiento", criticó.



"Desde la empresa que implementen los métodos de control que quieran para que no use el derecho quien no corresponda, incluso está bien; pero tienen que respetar el derecho, un abuso no es bajo ningún punto de vista", reflexionó.



En el cierre se refirió al aspecto económico de la empresa. "¿Cuantas personas pueden tener el símbolo de la discapacidad sobre la totalidad de autos que hay en Olavarría?. Es un porcentaje muy chico que no afecta bajo ningún punto de vista su negocio", concluyó.



Una asociación de inclusión



Ricardo de Beláustegui, integrante de la Asociación Ola Inclusión, comentó el trabajo que realiza dicha entidad. "Buscamos la igualdad de oportunidades para todos los olavarrienses, con el otorgamiento de derechos a las personas con discapacidad", declaró el referente de una entidad que fue reconocida por EL POPULAR Medios hace algunos años.



"Las leyes avanzaron mucho en relación con los derechos para las personas con discapacidad, y en el último tiempo nuestra asociación se propuso difundir e informar a las familias", cerró.