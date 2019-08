Duki versus Wos: ¿Todo rap es político?

134311

Información General La grieta en el ghetto

Se produjo un interesante contrapunto entre dos exponentes argentinos de la música joven: el trapero y el freestyler marcaron posiciones encontradas en torno a las elecciones.

A pesar de que los resonantes resultados de las PASO 2019 concentraron toda la atención en los principales actores políticos, este turno electoral que perfiló mucho pero no definió nada coyuntural dejó abierta una grieta hasta ahora nunca explicitada: aquella sobre la que se posicionaron políticamente dos de los principales exponentes de la música sub 20.

Se trata de trapero Duki y del freestyler Wos. El primero se llama Mauro Lombardo y tiene 23 años. El segundo es Valentín Oliva, de 21. Ambos representan la vanguardia y la punta de lanza de todo un fenómeno cultural dentro de la primera juventud argentina. Acaso el más expansivo y revulsivo de estos tiempos: incluso más que el rock o la cumbia ("banda de sonido" de ese rango etario en el último medio siglo).

Los dos son parte de la escena generada alrededor de El Quinto Escalón, un célebre encuentro de "batallas de gallos" (improvisaciones entre dos raperos muy al estilo de las payadas gauchescas) que comenzó en Parque Rivadavia y terminó en el microestadio Malvinas Argentinas de Argentinos Juniors. El Quinto Escalón fue algo así como la plataforma de expansión de este representativo fenómeno cultural que Duki y Wos lideran en seguidores e influencia. Y en el que ambos supieron enfrentarse.

La pólvora la encendió Wos el jueves pasado, parafraseando a Los Redondos en su canción "Canguro" a través de la frase "fijate (siempre) de qué lado de la mecha te encontrás" (originalmente del tema "Queso Ruso"). En esa composición, el Wos establece una dura crítica política a tres días de las elecciones con mensajes claros e ineludibles como: "No me hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esta mierda no funciona; y no, no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz". Después de un largo recitado, Wos concluye diciendo: "Se creen dueños, salgan del medio, lo digo en serio".

La canción alcanzó gran resonancia, al punto que tan solo en YouTube acumuló a la fecha 5 millones de reproducciones (un promedio de un millón por día). Y, claro, levantó la polvareda: nunca hasta el momento la representativa escena rap-trap-freestyler había cobijado discursos tan políticamente explícitos y virales.







Por eso las palabras de Duki durante la tarde del domingo sonaron como una especie de respuesta a esa toma de posición de Wos: durante varias publicaciones en sus redes sociales, el cantante (que está por lanzar su primer disco) explicó por qué no opina sobre "temas importantes socio-culturales o políticos", aunque concluye diciendo que "hace tres años estoy cambiando mi mundo (...) a mi manera", y que "todos podemos hacer lo mismo".

"El único motivo por el cual no salgo a dar mi opinión sobre temas importantes socio-culturales o políticos, es porque conllevo una gran responsabilidad debido a mi posición y difusión. Así que mi opinión suelo guardarla para no influencias a la gente que me sigue, porque quiero que tengan su propio pensamiento e ideología", escribió Duki en la primera de las cuatro historias de Instagram que le dedicó al asunto (también las publicó como capturas en Twitter).

"A esta altura está más que claro que votar o no, no va a traer el cambio. El gobierno tampoco. La presidencia es una pantalla de humo, hay una mesa chica de gente con poder que elige por nosotros. Hoy no importa quién, el pueblo tiene que hacer el cambio con sus manos y sus actos", dice luego.

Sin embargo, en la última historia de IG Duki asume un claro posicionamiento: "No soy un gil ni un careta, tampoco un crack o un genio. Estoy diciendo lo que varios pensamos. Yo hace tres años estoy cambiando mi mundo, mi familia, mi entorno, con mis manos y a mi manera. Todos podemos hacer lo mismo".

A la luz de los resultados, esta discusión toma indudablemente nuevos sentidos. Sin embargo es interesante analizarla en el momento que se produjo: dos exponentes de esta nueva cultura juvenil salieron a la cancha a establecer simpatías o pertenencias. Polémica en el trap. ¿Hasta dónde llegará?.



Fuente: REALPOLITIK.com.ar