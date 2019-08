Campaña para ampliar la lista de donantes voluntarios de médula ósea

134317

Información General

La jornada se realizar este miércoles en el Salón Rivadavia hasta las 14. Además se realizará la extracción de sangre de donantes voluntarios.

Se llevará a cabo una nueva colecta externa de sangre e inscripción al registro de donantes voluntarios de médula ósea, organizada por el voluntariado "Olavarría Da Vida" junto al Municipio a través del Servicio de Hemoterapia con intervención del INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante).

La jornada se realizará hoy miércoles 14 en el Salón Rivadavia, de 7.30 a 14. Estará orientada por un lado a la extracción de sangre de donantes voluntarios. En paralelo, estará a disposición el Registro de donantes de médula para aquellas personas interesadas en inscribirse, por lo cual se hará presente personal del INCUCAI.

El Registro Nacional de Donantes de CPH (células progenitoras hematopoyéticas - trasplante de médula ósea-), es la entidad argentina que se encarga de la incorporación de donantes voluntarios de células para ser utilizadas en trasplante. Fue creado por la Ley 25.392 y funciona dentro del INCUCAI.

Este registro forma parte de la Red internacional Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW), que agrupa registros de más de 63 países y que actualmente cuenta con más de 32 millones de personas anotadas.

La donación de médula ósea se rige por el principio de solidaridad internacional. Toda persona inscripta en el Registro Argentino está dispuesta a donar CPH a cualquier persona del mundo que lo necesite.

Cabe destacar que la inscripción en el Registro es un acto voluntario, por lo tanto todo donante de CPH puede cambiar su decisión cuando lo desee, comunicándose con el Registro para su remoción.

Quienes se inscriben como donantes voluntarios pueden corroborar su ingreso a la base de datos informatizada del Registro Nacional de Expresiones de Voluntad para la Donación.

El objetivo

"Olavarría da Vida", tiene como principal objetivo impulsar campañas de promoción y concientización, sobre la importancia de donar sangre y médula ósea.

El procedimiento de donación de CPH es idéntico al de una donación de sangre común; sólo requiere un consentimiento informado previo, que permite realizar el análisis del código genético a la pequeña muestra tomada, la que luego será cargada a la base informatizada del registro.

Los datos inmunológicos del donante ingresan a la base de datos del registro nacional. A partir de allí, si un paciente con datos genéticos idénticos al donante necesita un trasplante de médula ósea, se lo convoca desde el Registro. Si el estado de salud del donante es óptimo, se le informan los pasos a seguir en caso que decida continuar con el procedimiento de la donación de médula. Es importante saber que, llegado el momento de la donación, puede revocar la decisión de donar médula.

Los requisitos para ser donante de sangre son los siguientes: tener entre 18 y 65 años (concurrir con DNI); no haber padecido hepatitis B o C ni Mal de Chagas; no estar enfermo; no haber mantenido relaciones sexuales con parejas ocasionales; no consumir drogas endovenosas; no haberse realizado recientemente (un año) tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.

Cabe destacar que, para donar sangre no es necesario estar completamente en ayunas: se podrá tomar café, mate, infusiones con azúcar, y comer frutas. Lo que no se pueden consumir previo a una donación de sangre son productos lácteos o grasos.

Es conveniente un buen descanso previo, evitar fumar tres horas antes, y no consumir alcohol durante las 12 horas previas a la donación.