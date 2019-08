El gobierno "no dio marcha atrás" en la decisión de "congelar el precio de las naftas"

134363

Política Finocchiaro

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, sostuvo hoy que el gobierno "no dio marcha atrás" con la decisión de congelar el precios de los combustibles, sino que la decisión se instrumentará a través de una resolución, y dejó en claro que "este gobierno no aprieta a nadie" para que se adopten medidas, al rechazar versiones de que las autoridades oficiales habían presionado a las petroleras para que no aumenten el precio del las naftas. (Télam)