Tras la medida para los créditos UVA, inquilinos piden congelar alquileres

Información General

Tras las medidas destinadas a los tomadores de créditos UVA para viviendas, agrupaciones de inquilinos salieron a pedir también un congelamiento destinado para los alquileres, aunque esa posibilidad ya fue descartada por el Gobierno.



Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de la organización Inquilinos Agrupados, dijo que el reclamo al Gobierno de Mauricio Macri apunta a que se emita un decreto por el cual se ordene el congelamiento de los alquileres para evitar el impacto del rebrote inflacionario.



El pedido fue dirigido por los inquilinos al ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y al secretario de Vivienda, Iván Kerr, quien también tiene a su cargo el plan de créditos hipotecarios Procrear.



En tanto, desde el Gobierno lo descartaron de plano: "No veo que el Estado pueda entrometerse en las relaciones contractuales de cada uno de los inquilinos", señaló Kerr. "Es una cuestión que tiene que negociar cada inquilino con los propietarios. "Necesitamos modificar la ley de alquileres", concluyó en declaraciones a TN.



"Desde la Federación de Inquilinos Nacional exigimos el congelamiento de los alquileres hasta diciembre de este año. Hay que evitar la especulación del mercado inmobiliario con consecuencias muy graves", señaló Muñoz en su cuenta de Twitter.



En un comunicado, la Federación de Inquilinos Nacional sostuvo que "hoy un inquilino perdió el 30% de sus ingresos, y los inmuebles se valorizaron ajustados al dólar. Solicitamos fijar el valor del canon mensual al valor del 1 de agosto y prohibir las rescisiones de hecho por desacuerdos en los valores hasta la sanción de una Nueva Ley de Alquileres".



Nire Roldán, referente de la Concejalía Popular de Rosario y representante de organizaciones de inquilinos de esa ciudad, explicó que la solicitud es porque "hay millones de personas que no van a poder pagar sus alquileres si se dispara la inflación" y los contratos se negocian en porcentajes cercanos al 50%.



Una reciente encuesta de la Federación de Inquilinos reveló que los bonaerenses destinan casi la mitad de su salario para pagar el alquiler.



En rigor, en la provincia de Buenos Aires, alquilar una vivienda se lleva el 48% del salario, en promedio; mientras que a nivel nacional ese porcentaje casi no varía, y es del 47%.



Asimismo, la encuesta reveló que el 27,9% de los inquilinos bonaerenses consultados tuvieron que rescindir sus contratos por no poder cumplir con los pagos. Mientras que el porcentaje de aumento de la renovación es del 37%.(DIB)