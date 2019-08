Hernán Lacunza es el nuevo ministro de Hacienda

El Gobierno recibió la confirmación de que los representantes del FMI cancelaban su viaje, no solo por el desacuerdo del ahora ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne con las medidas anunciadas por Mauricio Macri frente a la crisis, sino para evitar verse forzados a declarar el incumplimiento por parte de la Argentina de las cláusulas del acuerdo stand by negociado entre las partes.