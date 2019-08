Diario El Popular publicará "Al compás del corazón", una novela en entregas

134470

El domingo 25 estará disponible el primer capítulo

La escritora Andrea Milano devela parte de la trama y explica cómo surgió la idea de un policial histórico ambientado en Olavarría que sus lectores ya esperan ansiosos.

Rodrigo Fernández

"Estoy muy contenta, entusiasmadisima" dice telefónicamente Andrea Milano, autora de novelas como "Mala semilla", "Embrujo gitano", "En brazos de mi enemigo" y "Alma gitana", próxima a publicarse. En su voz se puede vislumbrar algo de la ansiedad por la cercanía del próximo domingo cuando finalmente los lectores de EL POPULAR pueden encontrarse con el primer capítulo de "Al compás del corazón", una novela en entregas que la autora aún no sabe cuántos capitulos tendrá. "Pueden ser 10 o 50" dice.



A la manera de los antiguos folletines que vieron la luz en el siglo pasado, la autora olavarriense buscará llevar cada fin de semana una historia que, espera, "enganche" a los lectores y los deje con ganas de más.



Fue en diciembre pasado, con motivo de los festejos por el aniversario de una librería local, que Andrea Milano adelantó parte del proyecto que todavía tenía en la cabeza. La posibilidad de escribir una novela que tuviera como escenario a la ciudad pero mezclando dos géneros literarios: el policial y el histórico.



Finalmente, la idea llegó hace pocas semanas a las manos del director de ELPOPULAR, Jorge Botta. Con la lectura del primer capitulo llegó el visto bueno y cuando Andrea Milano lo contó en sus redes sociales, la ansiedad de sus fieles lectores explotó.



"Tenía la idea de mezclar los dos géneros que estoy escribiendo en este momento que son el histórico y el policial" cuenta mientras detrás se escucha el ladrido de un perro y señala que "podría resultar en una combinación bastante interesante y que no se ve mucho. Quizàs es un género que uno no lee demasiado".



Por otro lado menciona que "en Argentina creo que alguien que hace algo similar es la escritora Mercedes Giuffre, que escribe histórico que lo mezcla con el policial pero ambientado durante las Invasiones Inglesas".



Y enseguida menciona que "era algo que siempre me atrajo, de poder hacer, y como no se iba a dar en un libro para publicarlo en la editorial porque estoy dentro de lo romántico e histórico, me quedó la espina de hacer algo con eso".



Tras eso surgió la forma de publicarla y la autora, que pertenece al catalogo del gigantesco grupo editorial Penguin Random House, cuenta que "hace poco descubrí a una autora que publica una novela historica por capítulos en la plataforma de Baja Libros y me intereso ese formato de ir entregando una historia por capitulos"



Así fue como se le ocurrió que podría hacer algo similar: "escribir una historia y publicarla por capitulos" y afirma que "lo que mas me interesaba era que se publicara en el diario".

